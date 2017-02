Detienen en Austria a un "doble de Hitler" acusado de ensalzar el régimen nazi

Un joven de 25 años, que ha sido descrito por medios austríacos como "el doble de Hitler", ha sido detenido en Austria acusado de ensalzar el régimen nazi, según las autoridades locales.

El hombre, que se hace llamar Harald Hitler, lucía el mismo bigote y el mismo peinado que el Führer y llevaba "un traje que recuerda a Hitler", de acuerdo con varios testigos.

Como dijo el portavoz de la policía, David Further, el sospechoso fue detenido después de ser visto, en repetidas ocasiones, en frente de la casa en la que nació Hitler, situada en el pueblo fronterizo con Alemania Braunau am Inn. Lugar al que se había mudado recientemente, según dijo el mismo agente a la BBC.

Este no es un caso aislado, ya que, como dijo Further, anteriormente se le había visto en Viena y Graz. "Definitivamente no es una broma de carnaval o una interpretación, el joven sabe perfectamente lo que está haciendo".

Glorificar a Hitler o a los nazis es un delito en Austria. Algo que, en parte, llevó a las autoridades del país a decidir, el pasado octubre, que demolerían la casa de Hitler. De este modo, se evitará que se convierta en un punto de encuentro de neonazis o que aparezcan otros "dobles" como Harald.

[Vía The Telegraph]