Detienen a Wyclef Jean tras confundirlo con un ladrón; él lo grabó todo en vídeo

“La policía me pidió que levantara las manos. Después me dijeron que no me moviera y me esposaron antes de pedirme que me identificara”. Así ha explicado el rapero y productor haitiano Wyclef Jean como unos agentes lo detuvieron tras confundirlo con un ladrón.

La madrugada del martes, la policía de Los Ángeles arrestó al que fuera miembro del grupo de hip hop The Fugees, que salía en esos momentos del estudio de grabación y que decidió grabar en vídeo el momento para colgarlo en las redes sociales.

El artista ganador de tres Grammy ha afirmado que los agentes nunca le explicaron la razón de su detención y que él les dijo quién era. “Me ignoraron, me trataron como a un criminal hasta que otro policía apareció y se dio cuenta de que habían cogido a la persona equivocada”, explicó Jeans en su Twitter.

Fuentes policías revelaron que la vestimenta y el vehículo del rapero encajaban con la descripción de un hombre negro armado que acaba de atracar armado una gasolinera.

Tras darse cuenta del monumental error, soltaron al cantante y pudieron dar con el verdadero culpable. Los usuarios de Twitter se enteraron al instante de todo lo que sucedía y del gran enfado de Jean, que evidenció sentirse “horrorizado con el comportamiento de la policía”.