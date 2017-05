Despiden a una profesora de preescolar por arrastrar a un alumno por los suelos

No, no te engañan los ojos: Lo que estás viendo en esta imagen es una profesora de preescolar arrastrando del brazo por los sueños a un niño pequeño, concretamente, de entre 3 y 5 años. La profesora de Ohio, cuya identidad no ha trascendido, fue despedida esta semana después de que esta fotografía fuese tomada.

La mujer trabajaba en el colegio Youngstown, en condado de Mahoning. Había sido contratada por Alta Care Group y formaba parte del programa educativo Head Start, enfocado a niños de entre 3 y 5 años.

"Quiero dejar claro que el individuo que ha sido despedido no refleja los valores de los dedicados profesionales de Alta Head Start", dijo el CEO Joe Shorokey el miércoles en una declaración.

"Estos profesores y ayudantes no deberían ser injustamente como menos de lo que son por la persona que fue despedida. Nos hemos tomado este asunto de forma muy seria. Tomamos acciones de forma inmediata, nos disculpamos a los padres, así como a la comunidad".

Según el portavoz de las Escuelas de la ciudad de Youngstown, Denise Dick, ocho aulas de todo el distrito reciben servicios de la empresa Alta, cada una de ellas con un profesor y un asistente educacional.

La polémica fotografía fue tomada por otro profesor del centro y, según el portavoz, el incidente fue automáticamente reportado a los Servicios Infantiles del condado de Mahoning.

[Vía CNN]