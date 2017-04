Un colegio no readmite a una profesora de Religión por no casarse por la Iglesia

Getty Images

Han pasado 16 años desde que Resurrección Galera, profesora de Religión y Moral Católica, fuera despedida del colegio público Ferrer Guardia, en Almería (Andalucía). Su historia sigue siendo actual porque en 16 años de lucha y con ocho sentencias a su favor del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Galera sigue sin ser readmitida.

El motivo de su despido fue casarse por lo civil con un exfuncionario del Parlamento alemán y no por la Iglesia. "Solo faltaba que los obispos y el Ministerio de Educación se declaren insumisos frente al Constitucional y el Tribunal Supremo. Tengo ocho sentencias que me dan la razón, pero estos señores se niegan a cumplirlas. Creen que están en el Vaticano. Me amparan las leyes y los derechos fundamentales de la Constitución. Incumplir sentencias es un delito, mi abogada ha pedido que la Fiscalía les investigue", explica Galera a el diario El País.

En estos 16 años ha ganado todas las batallas legales. Galera tiene a su favor ocho sentencias que aseguran que se han atropellado sus derechos fundamentales y que el despido es nulo e improdecente. También que debe ser readmitida y deben pagarle todos los salarios atrasados (de 16 años).

En el otro bando están el obispado de Almería y el Ministerio de Educación. Ambos son responables del colegio y quienes se niegan a readmitirla. Su alegación es la "imposibilidad material y legal" para ejecutar esas sentencias.

En España, la Constitución recoge la no discriminación por razón de circunstancias personales, el derecho a la libertad religiosa, el derecho a contraer matrimonio en la forma legalmente establecida y el derecho a la intimidad personal y familiar.

El hecho más grave es que se trata de una administración pública, en este caso el Ministerio de Educación, quién se niega a acatar las sentencias del Tribunal Constitucional y el Supremo.

"El Ministerio no tiene argumento legal para no cumplir la sentencia y el Obispado actúa burlando la misma. Estamos ante un delito social contra los trabajadores", explica la abogada de galera al diario. La abogada ha pedido a la juez que instruye el caso que dé traslado a la Fiscalía.

"La Diócesis está incurriendo en un delito de desobediencia en el cumplimiento de las sentencias firmes", denuncia la letrada, que asegura que esta batalla de 16 años se debe al Obispado de Almería.