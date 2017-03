Descubren pornografía infantil en un grupo de Facebook dedicado a El Rubius

En la actualidad, elrubiusOMG, el youtuber más famoso de España, cuenta con más de 23 millones de seguidores. Una gran mayoría son menores de edad, algunos apenas llegan a las dos cifras y la mayor parte son niñas. Además, teniendo en cuenta la naturaleza de su afición, son personas muy activas en las redes sociales. Lo que, por desgracia, convierte a la comunidad en una gran oportunidad para los pederastas.

En un reportaje de Xiana Siccardi para La Vanguardia, se ha descubierto que el grupo más multitudinario dedicado al youtuber en Facebook está lleno de pornografía infantil. Pese a ser cerrado, el grupo Criaturitas del señorrr :3 –como llama El Rubius a sus seguidores– cuenta con más de 109.000 miembros, y la mayoría parecen ser menores de edad.

Según afirman en el reportaje, pese a que el grupo está dedicado a admirar al youtuber, se han comenzado a propagar todo tipo de contenidos. Entre ellos aparecen vídeos de “contenido pornográfico extremo y hasta delictivo”, en los cuales llegan a salir menores.

En uno en concreto aparece una niña de 10 años practicando una felación a un niño de unos 8, después de mantener relaciones sexuales completas. En otros también se observa a adolescentes grabándose a ellos mismos, cámaras ocultas en lugares públicos de menores teniendo sexo y hasta zoofilia de mujeres siendo penetradas por caballos.

Entre los vídeos porno del grupo suele aparecer uno de Pornhub supuestamente protagonizado por El Rubius. Tanto llega a repetirse que se han generado discusiones sobre por qué no debe volver a subirse:

Vía La Vanguardia

Uno de los mayores problemas es que el grupo está administrado por solo 8 personas, y parecen ser todas menores de edad. Además, aunque hay una serie de normas específicas (entre las que se encuentra no subir porno ni CP –es decir, Children Porn o pornografía infantil–), hasta que no se borran los vídeos e imágenes subidas suelen pasar varios minutos u horas.

El problema va más allá. Son muchos los pedófilos que se aprovechan de tener a su disposición cientos de miles de menores de edad para intentar aprovecharse de ellos. De este modo, son típicos los posts en los que se pide números de teléfono para crear grupos de WhatsApp de la comunidad. Y, previsiblemente, entre ellos no solo se encuentran fans del youtuber.

Vía La Vanguardia

También hay “juegos” en los que se pide a los miembros hacer retos, del tipo bailar o cantar. Y, entre algunas de las pruebas, no faltan comentarios del tipo “enseña las tetas” o “envía un nude”.

El Rubius no tiene nada que ver con este grupo, ya que es extraoficial, y de hecho ha salido en muchas ocasiones advirtiendo a sus fans de los peligros que existen en internet. Sin embargo , esto no quita que muchos sean menores y estén en un gran peligro si lo que hacen en internet no está lo suficientemente vigilado.