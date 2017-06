Theresa May quiere aniquilar los Derechos Humanos para luchar contra el terrorismo

Getty

En los últimos días y a raíz de los atentados que han tenido lugar en Reino Unido, la seguridad se ha convertido en el tema candente en el país. Tanto que la primera ministra británica Theresa May ha llegado a defender los recortes en derechos humanos para hacer frente a la crisis terrorista.

Ha sucedido en un acto de campaña en Slough, justo a dos días de celebrarse las elecciones generales británicas.

May ha asegurado que modificará todas las leyes necesarias, incluso las que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, para combatir las amenazas terroristas.

La líder conservadora ha prometido “hacer más para restringir la libertad y los movimientos de los sospechosos de terrorismo cuando haya suficientes evidencias para saber que representan una amenaza, pero no suficientes evidencias para procesarlos”. “Me refiero también a aumentar las penas de prisión para las personas que hayan sido condenadas por delitos de terrorismo y a hacer que sea más fácil deportar a sospechosos extranjeros a sus países”, ha añadido May.

“Y si las leyes sobre Derechos Humanos nos impiden hacerlo, entonces tendremos que cambiar esas leyes para poder hacerlo”, ha incidido la primera ministra.

Theresa May responde así a aquellos que le han recriminado en los últimos días los recortes en oficiales de policía que hizo cuando era Secretaria de Interior. Algunos, como el líder laborista Jeremy Corbyn, incluso han pedido su dimisión.

Las últimas declaraciones de Theresa May han escandalizado a muchos. Es el caso del grupo de campaña Liberty, que acusó a May en un comunicado de querer destrozar las leyes de Derechos Humanos. "Si Theresa May cumple sus amenazas, pasará a la historia como la primera ministra que dio a los terroristas la victoria más grande", dijo la directora del grupo Martha Spurrier. "Por baratos puntos políticos y titulares, ella está dispuesta a socavar nuestra democracia, nuestra libertad y nuestros derechos, lo mismo que estos asesinos violentos tratan de atacar".

El líder laborista Jeremy Corbyn declaró que el Reino Unido no podía hacer frente al terrorismo "arrancando los derechos humanos básicos", mientras que los demócratas liberales calificaron las declaraciones de Theresa May como un movimiento preelectoral "cínico".

Pese a estas declaraciones, el Partido Conservador no se plantea abandonar la Convención Europea de Derechos Humanos mientras dure el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, aunque si pretende "considerar un marco legal propio de derechos humanos una vez concluya el proceso" del Brexit, según se lee en su programa electoral.