¿Derechos humanos para los chimpancés? Una corte de Estados Unidos dice "no"

El activista y abogado Steven Wise pidió en marzo que se concediera un 'habeas corpus' a Kiko y Tommy, enjaulados en un camión y en un pequeño e insuficiente santuario para primates.

Coco sigue al pie de la letra el refrán: "Hasta el 40 de Mayo no te quites el sayo" https://t.co/lBGSxPZByz pic.twitter.com/VbFvVfV55B

Pero claro, un 'habeas corpus' es la liberación de un preso debido a la injusticia de su detención, y Kiko y Tommy no habían sido detenidos ni juzgados, porque Kiko y Tommy no son seres humanos, sino chimpancés.

Así que, en realidad, lo que persigue el abogado y animalista australiano es que se equiparen los derechos de los primates con los de los seres humanos. Él es el fundador de Nonhuman Rights Project, que persigue este objetivo desde 2007 y como fundación independiente desde 2012. El litigio sobre los chimpancés Kiko y Tommy empezó en 2013.

La c orte de apelaciones de Nueva York que recibió el recurso de Wise apreció su intención "loable", pero expresó que no hay precedentes que permitan reconocer a los chimpancés como entidades con personalidad jurídica, según informa la agencia AP.

" El peticionario no contempla que no hay ningún chimpancé condenado por un crimen en Nueva York", expresó el juez, que además recordó que determinar los derechos legales de los animales es un trabajo destinado a los legisladores.

Chimpanzees don't have the rights of people, appeals court rules https://t.co/bnUBBMvoy7