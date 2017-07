Una azafata relata cómo fue víctima de una agresión sexual por parte de un compañero

Una azafata de Interjet, Isabel Otero, fue acosada sexualmente por el capitán de la tripulación, Daniel Vázquez, según el testimonio de la propia Otero. La compañía aérea no ha creído su versión, por lo que no le ha quedado otra opción que denunciar lo ocurrido en Facebook.

Todo empezó siete meses atrás en un bar de Chihuahua, México, donde Otero, el capitán y otros compañeros del trabajo celebraban una fiesta. Al poco rato, la situación dio un vuelco que convertiría aquella noche en la pesadilla de la azafata: "Vázquez me cogió la cara e intentó darme un beso. Yo lo aparté y le dije: 'oye, ¿a ti que te pasa?'. Y me respondió: 'nada, estoy jugando", explica la víctima en el vídeo. Después de aquello cogió una botella de whiskey e intentó ponérsela en la boca, por la fuerza, para que bebiera.

La noche siguió. Cuando el bar cerró, los empleados de Interjet pretendían seguir la fiesta en el hotel en el que se hospedaban. Ella quería ir a dormir. Pero no la dejaron. Al salir del ascensor algunos de sus compañeros la empujaron hacia fuera para que el capitán terminara arrancándole el jersey. Ante aquella agresión, Otero se marchó y se encerró en su habitación. "Oye, ¿sabes qué Daniel? Ya me voy a dormir. Todo bien. Ya no voy a subir, descansen. Chao. Bye", le dijo por teléfono.

Aquello no terminó allí. Cuando ya descansaba en la cama, unos estridentes golpes en la puerta la despertaron. Al cabo de unos minutos, escuchó como alguien abría la puerta con la llave. Ante la incerteza de no saber qué le ocurriría en los próximos segundos, se asustó: "le dije: 'jamas había sentido tanto terror. Jamás en mi vida. Nunca en mis 26 años'".

Afortunadamente, el pestillo de la habitación evitó que pasara. Pero las teorías de lo que podría haber ocurrido si hubiese llegado a entrar, la han acompañado todo este tiempo.

Durante los primeros siete meses, afirma Otero, no se atrevió a denunciar lo sucedido porque la habían amenazado con que sería despedida. Pero cuando se avivó una batería de rumores sobre la fiesta, habló. Enseñó una foto del registro de la recepción que probaba que una empleada había cogido una copia de la llave de su habitación para dársela al capitán. Pero no aceptaron aquella evidencia como válida y le dieron una respuesta que no esperaba: "mira, hay muchas cosas que no nos cuadran de tu historia. Ya los juntamos a todos, ya los citamos y ninguno de los testimonios concuerda con el tuyo. Dicen que eres esquizofrénica y que tu les diste la llave".

Ahora una tormenta de críticas a la aerolínea ha atestado las redes. Por el momento, la aerolínea ha dicho lo siguiente: "sobre el caso de la azafata Isabel Otero, Interjet está analizando puntualmente la situación y ha abierto una investigación exhaustiva sobre el caso".