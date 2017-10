Lavado de dinero, crimen organizado y conexiones con la mafia: la coyuntura corrupta de Malta

“Mires donde mires hay delincuentes por todas partes, la situación es desesperante”. Esta es la última frase que escribió Daphne Caruana Galizia en su blog horas antes de que su coche volara por los aires. Porque ayer, esta periodista maltesa de investigación famosa por participar en la investigación de los Papeles de Panamá en su país, fue asesinada a escasos metros de su casa.

Tan solo unas horas después de publicar en el blog que la hizo famosa, Daphne se subió a su coche, lo puso en marcha y la bomba lapa que había en el Peugeot 108 se activó.

De acuerdo con fuentes policiales, la explosión tuvo lugar a las 3 de la tarde y fue tan fuerte que el vehículo quedó destrozado por completo. “Mires por donde mires hay delincuentes por todas partes, la situación es desesperante”. Releer esta frase ahora provoca escalofríos.

La periodista que criticó a todo y a todos

Aunque todavía no se conoce quién o quiénes son los autores del asesinato, la muerte de Caruana no es casual. Ella era una de las periodistas más críticas con la corrupción y los tejemanejes políticos en Malta y tan solo unas semanas antes había presentado ante la policía una denuncia por amenazas de muerte. Su blog, Running Commentary, contaba con más lectores que todos los diarios del país y sus feroces críticas y análisis no dejaban títere con cabeza. Tan pronto cargaba contra la corrupción de la esposa del primer ministro Joseph Muscat como denunciaba a los bancos que facilitaban el lavado de dinero o las conexiones entre la mafia y la industria del juego.

De hecho, la influencia de la periodista es tan grande que las elecciones anticipadas que se celebraron en Malta en junio de este año vinieron propiciadas por una de sus revelaciones.

Daphne Caruana desveló que existían pruebas que relacionaban a la mujer del primer ministro con una empresa en Panamá y que el dinero que se obtenía de ese negocio había acabado en cuentas bancarias en Azerbaiyan. Además, acusó a otras personas cercanas a Muscat, como su ministro de Energía o su jefe de gabinete de tener cuentas en paraísos fiscales.

En ese momento tanto el primer ministro como su mujer negaron las acusaciones y demandaron a la periodista. Sin embargo, Caruana no se amedrentó y siguió trabajando hasta su muerte.

Las reacciones frente al asesinato

Tras conocerse la noticia del asesinato de la periodista, la mayoría de cargos políticos malteses han mostrado su repulsa a través de ruedas de prensa y comunicados. La presidenta de Malta, Marie-Louise Coleiro Preca, pidió prudencia. "En estos momentos, cuando el país está conmocionado por un ataque tan cruel, hago un llamado a todos para que midan sus palabras, no juzguen y muestren solidaridad".

El primer ministro de Malta también ha reaccionado a la muerte de Caruana. Muscat ha advertido que “todo el mundo sabe que Caruana Galizia fue crítica conmigo, tanto política como personalmente, pero nadie puede justificar este acto bárbaro de ninguna manera”.

Además, ha anunciado que ha pedido ayuda para esclarecer la muerte de la periodista y que el FBI ya se encontraba en camino. Incluso el fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha ofrecido una recompensa de 20.000 euros a quien tenga información que lleve al esclarecimiento del suceso.

Outraged to hear that Maltese investigative journalist+blogger Daphne Caruana Galizia has been murdered this afternoon not far from her home with a car bomb. I issue a €20k reward for information leading to the conviction of her killers. Her blog: https://t.co/XQCEXBKYn3 pic.twitter.com/ITHlBRzr0J