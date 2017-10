Un marine condecorado critica a Dan Bilzerian por su “cobardía” en el tiroteo de Las Vegas

Dan Bilzerian, el hombre de los 22 millones de seguidores en Instagram, estaba presente en el tiroteo de Las Vegas.

Para quien no lo conozca, Bilzerian es un jugador profesional de poker, actor de pascuas a ramos y celebridad de Internet, que es esencialmente famoso por subir a Instagram fotografías de su vida loca rodeada de mujeres en bikini, jacuzzis, barcos y armas. Muchísimas armas.

It's #internationalwomensday be thankful Una publicación compartida de Dan Bilzerian (@danbilzerian) el 8 de Mar de 2017 a la(s) 9:51 PST

Una publicación compartida de Dan Bilzerian (@danbilzerian) el 20 de Jul de 2017 a la(s) 4:04 PDT

My greatest fear is that someone will break in & I won't be able to decide what #gun to shoot them with Una publicación compartida de Dan Bilzerian (@danbilzerian) el 15 de Nov de 2013 a la(s) 2:48 PST

El mundo de Bilzerian es tan loco que incluso tiene un videojuego oficial protagonizado por él en el que se dedica a disparar a mujeres zombies en desierto de Nevada.

Pues bien, el conocido como "Rey de Instagram", el tipo que suelta perlas como "mi mayor miedo es que alguien irrumpa en mi casa y yo no sea capaz de decidir con qué arma les voy a disparar", vivió en primera persona el tiroteo de Las Vegas del domingo por la noche.

Bilzerian se encontraba en el festival Rout 91 Country Music Festival en el que tuvo lugar la masacre. De hecho, poco rato antes estaba compartiendo escenario con su amigo de la infancia y artista country Jake Owen.

Cuando la locura se desató, Bilzerian, que tiene mucho más de influencer que de marine (de hecho, nunca consiguió que le aceptaran en la US Navy), encendió la cámara frontal de su móvil y se dedicó a grabarse para subirlo a las redes sociales mientras huía del lugar.

Dan Bilzerian, running from shooter at concert in Las Vegas, says “a girl just got shot in the f*cking head.” pic.twitter.com/5nWkg14wze — PoliticsVideoChannel (@politvidchannel) 2 de octubre de 2017

"Jo-der, esta chica acaba de ser disparada en la puta cabeza. Esto es loquísimo", se le escucha decir. Bilzerian le dijo a la revista PEOPLE que cogió a la chica herida, la llevó al hospital, y volvió al lugar del crimen después de pasar a buscar un arma, pero que para cuando llegó la situación ya estaba controlada por los agentes, aunque ninguna de estas dos cosas han podido ser demostradas.

Dakota Meyer, un marine veterano condecorado con la Medalla al Honor, criticó al Rey de Internet por dedicarse a grabar y echar a correr en lugar de ayudar.

"Es por esto que los niños no deberían clasificar a sus héroes por el número de followers que tengan o por sus fotos. Dan Bilzerian esto es lo que me mata de gente como tú. Siempre jugando a hacerte el guerrero cuando las cámaras están encendidas. Una mujer acababa de ser disparada en la cabeza y tu huyendo y grabando, eso no es lo que haría un guerrero. Por favor, para de fingir que eres alguien que no eres. La gente está muriendo, y tu has salido corriendo en lugar de ayudarles, además de fingir que este vídeo es valioso, cuando es asqueroso".

Al defenderse de los comentarios de Dakota, Bilzerian solo ha logrado dejarse más en evidencia.

He has to do something to get everyone to forget about his non manly Alpha male response during the Vegas shooting. Frauds are found out — Kevin (@KpHeaney) 4 de octubre de 2017

"— Acabo de ver al idiota de Dan Bilzerian llamar a Dakota meyer un bloguero que 'se esconde detrás de su portatil. Tío, Dakota tiene una Medalla al Honor.

— Tiene que hacer algo para conseguir que todo el mundo se olvide de que su respuesta durante el tiroteo de Las Vegas no fue para nada la de un macho alfa. Los fraudes siempre se descubren".

La mayoría comparten la opinión de Meyer, y lo consideran un cobarde. Un fraude. 

No wonder Dan Bilzerian didn't make it in SEAL training... "sees a girl get shot runs away and manages to record himself" coward honestly hope the best for people affected... — Alessandro Morelli (@Sucioliciousvic) 2 de octubre de 2017

"Normal que Dan Bilzerian no consiguiera pasar su entrenamiento como marine... ve a una chica con un disparo y sale corriendo mientras se graba a sí mismo. Cobarde. Sinceramente, espero lo mejor para las personas afectadas".

everyone classifying @DanBilzerian as a hero. Read this from a Medal of Honor recipient @Dakota_Meyer. You ran that's all you did. pic.twitter.com/Pb1pfEMjGE — Michael (@MadLab76) 2 de octubre de 2017

"Todo el mundo clasificando a Dan Bilzerian como un héroe. Leed esto del receptor de una Medalla al Honor Dakota Meyer. Saliste corriendo, eso es lo que hiciste".

A otros, Dan les sigue pareciendo lo mismo que les parecía antes de esta desgracia: simplemente estúpido.

What Dan Bilzerian is doing is a bad idea. mass shooting and he grabbed a gun, went back, a guy (not in uniform) running around with a rifle — Rob (@WizKayy) 2 de octubre de 2017

"Lo que Dan Bilzerian está haciendo es una mala idea. Tiroteo masivo y él cogió un arma, volvió, y fue un tipo sin uniforme corriendo con un rifle".