Lo que ocurrió ayer en la cumbre Women20 fue bastante vergonzoso: esta es la razón

Señoras privilegiadas. Señoras blancas (y una señora negra). Señoras poderosas, muy poderosas. Señoras a las que les preguntan si son feministas. Señoras colapsando. Señoras ni machistas ni feministas. E Ivanka Trump defendiendo el feminismo de su padre, el presidente Donald Trump.

Este podría ser un burdo resumen de lo que aconteció ayer en Berlín.

En el marco de la conferencia Women 20 Summit 2017, varias de las mujeres más poderosas del mundo se reunieron para hablar sobre economía, emprendimiento y sobre cuál era el papel de las mujeres en la lucha por la igualdad en el empleo.

El elenco de la primera conferencia – que llevaba como título Mujeres Inspiradoras: expansión empresarial de la mujer – no estaba nada mal. Angela Merkel, Ivanka Trump, Máxima de Holanda, Christine Lagarde y Juliana Rotich, entre otras. Presidenta de Alemania, hija y portavoz no oficial de Trump, Reina de los Países Bajos, Directora del FMI y cofundadora de la empresa de tecnología de hardware y servicios de Kenia, BRCK Inc., respectivamente.

Todas ellas se pusieron las gafas violetas y desde el estrado de la tercera cumbre de Women20 aprovecharon para expandir sus proclamas feministas. La Reina Máxima remarcó la importancia del empoderamiento económico de las mujeres, Merkel defendió las cuotas en los consejos de administración de las empresas, Christine Lagarde destacó que la igualdad de género es un vehículo para el crecimiento de las economías y todas ellas hablaron de la necesidad de apoyo mutuo entre las mujeres, de la sororidad.

Y parecieron olvidarse de que la mayoría de ellas pertenecían a instituciones que patrocinan políticas diametralmente opuestas a la igualdad de género que promulgaban.

Por ejemplo: Angela Merkel. “Las políticas de género, una vez como jefa de Gobierno, han pasado desapercibidas y están centradas sobre todo en la maternidad y paternidad, es decir, en la familia”, se puede leer en un perfil sobre la canciller publicado en la revista feminista Pikara Magazine. O Christine Lagarde, quien, como cuentan en esta columna en The Guardian, " Ella y otras mujeres de negocios exitosas llegaron a donde están imitando a hombres de alto perfil. En lugar de cambiar el sistema, han conspirado con él”.

Pero, sin duda, una de las más evidentes fue Ivanka Trump. La hija de Donald Trump aprovechó la cumbre para anunciar que quería usar su influencia para ayudar a las mujeres. Además, definió a su padre como un “campeón de apoyo a las familias” y defendió la actitud de Trump con las mujeres.

“Creo que las miles de mujeres que han trabajado con mi padre durante décadas y que pertenecían al sector privado son testimonio de su creencia y sólida convicción en el potencial femenino y su capacidad para hacer el trabajo, así como cualquier hombre”, remarcó Ivanka. “Crecí en una casa donde no había barreras, no había diferencias entre yo y mis hermanos”, apostilló la hija de Donald Trump.

Y pareció olvidarse otra vez del “agárralas por el coño”, de las acusaciones de abuso sexual por más de 15 mujeres, la diferencia salarial entre hombres y mujeres durante la campaña electoral o de la declaración en la que su padre decía que si Ivanka no fuera su hija no tendría ningún problema en salir con ella.

Tras pronunciar estas palabras, Ivanka Trump fue abucheada por los asistentes a la conferencia y criticada duramente en los medios de comunicación.

Una de las críticas más afiladas es la que vería la periodista de The Guardian, Arwa Mahdawi, en esta columna de opinión. “Si quiere ser tomada en serio como defensora de la mujer, tiene que dejar de escuchar y empezar a hablar. Su silencio desde que su padre ha recortado los fondos para los derechos reproductivos de la mujer, por ejemplo, ha sido ensordecedor”, ha criticado la periodista.

“No hay duda de que Ivanka Trump es influyente y que su padre la escucha. Pero también parece no haber ninguna duda de que ella, por ahora, no planea utilizar esta influencia para ayudar a empoderar a cualquier mujer cuyo apellido no sea Trump”, incide la periodista.

Más allá de todo, de las promesas y de decir-lo-que-tocaba, el momento cumbre de la conferencia llegó cuando la moderadora, Miriam Meckel, le pregunta a Angela Merkel si es feminista. Angela confundida. Angela no sabe que decir. Y Angela comienza: “Para ser sincera...tengo una base común con la historia del feminismo, pero también diferencias. Y no quiero regalarme con un título que no tengo”, mantuvo la canciller alemana. Después de eso, la moderadora traslada la pregunta al resto de las participantes de la mesa. “¿Alguna de las mujeres que están en este panel se considera feminista? Levanten la mano”.

Ivanka, Lagarde y otras participantes de la mesa levantan rápidamente la mano. Pero Merkel y la Reina de Holanda no. “Solo quiero que todas las mujeres tengan libertad de elección y oportunidades, que sean felices y esté orgullosas de sí mismas. Si eso es ser feminista, soy feminista pero de otra manera", declaró la reina de Holanda. A lo que Angela Merkel respondió, “entonces también yo”.

Resulta curioso el miedo que siguen teniendo las mujeres a nombrar el feminismo, a reconocerse como feministas y a aceptar la importancia de que cada vez sean más las que alzan la voz para reclamar la igualdad , incluso en un escenario tan propicio como un foro de debate sobre el papel de las mujeres en la economía.

Y también resulta curioso que de nuevo sean las mujeres privilegiadas las que se llenan la boca con el deseo de “empoderar a las mujeres” pero no usen su posición para lograrlo.