"Nos tratan literalmente como a esclavas", o el infierno según Fifth Harmony

De 1996 a 2001, un grupo de chicas londinenses triunfaron en la música pop, con sus estilismos locos, sus letras transgresoras y su descaro. Y cuando las Spice Girls se disolvieron, el trono de reinas de las Girl Bands del pop quedó desierto. Hubo que esperar hasta 2012 para que se repitiera un fenómeno similar al que se produjo con las "chicas picantes".

Ese año, en la 2ª temporada de Factor X USA, nacía el grupo Fifth Harmony. Cinco veinteañeras que muy pronto comenzaron a petarlo en el mundo musical. En concreto, el vídeo de su canción Work from Home ostenta el honor de ser el vídeo más visto en YouTube durante este 2016.  Más de 1200 millones de reproducciones. Se dice pronto.

Desde fuera podría parecer que estas cinco chicas están en la cima del mundo. Sin embargo, en las últimas horas todo el imperio que han creado estas millennials está a punto de desmoronarse. Dos polémicas que amenazan con acabar con la última gran girl band del pop internacional: un audio filtrado y un abandono dentro del grupo. Esta es la cronología de las peores horas de Fifth Harmony.

"To fuck us over to make us literally slaves literally slaves ally we're doing fucking labor everyday and we see nothing" pic.twitter.com/o0THFLzhjg — amanda (@camallystan) 19 de diciembre de 2016

Este audio publicado el lunes 19 en Twitter y que pronto se hizo viral, muestra lo que parece ser la voz de Lauren Jauregui, una de las integrantes del grupo, quejándose a otra compañera de las inhumanas condiciones laborales que tuvieron que afrontar durante la grabación de su último disco. “¡Están tomando decisiones sobre una base regular para jodernos más! ¡Para hacernos esclavos literales! ¡Literalmente esclavos, Ally!", exclama la voz femenina. "Estamos haciendo el trabajo de mierda todos los días y no vemos nada!", se queja Lauren. "Lo sé, lo sé”, responde la que parece ser Ally.

Ese mismo día, Fifth Harmony lanzaba un comunicado en el que anunciaba una terrible noticia para sus fans: “Después de cuatro años y medio estando juntos, hemos sido informadas por los representantes de Camila que ella ha decidido dejar Fifth Harmony. Le deseamos lo mejor”. Camila Cabello, una de las integrantes del grupo, abandonaba la Girl Band. A las pocas horas, Cabello publicaba la siguiente misiva como réplica.

En ella, la ex integrante de Fifth Harmony, desmentía que las otras cuatro componentes de la banda desconocieran que se iba. “Me sorprendió leer la declaración de Fifth Harmony publicada sin que yo lo supiera", escribió Cabello. "Las chicas eran conscientes de mis sentimientos a través de las largas y muy necesarias conversaciones sobre el futuro que tuvimos durante la gira. Diciendo que simplemente fueron informadas a través de mis representantes de que yo estaba "abandonando el grupo", no es cierto”, insistió cabello. Las Fifth Harmony no tardaron en contestar a través de otro comunicado vía Twitter.

"En los últimos meses hemos hecho todos los esfuerzos posibles para sentarnos y discutir el futuro de Fifth Harmony con Camila", comenzaba la carta. "Hicimos un llamamiento a las reuniones de grupo que ella rechazó, le pedimos a L.A. Reid y a la discográfica que intervinieran y trataran de establecer reuniones, a lo que una vez más, se negó. Incluso fuimos a terapia de grupo a la que ella no se presentó”. “Estamos realmente heridas”, añadían.

No es la primera vez que el grupo muestra signos de desmoronamiento y crisis. En los últimos meses han cancelado varios conciertos y en uno de ellos, la propia Jauregui rompió a llorar en el escenario. Según ella, porque la canción que estaba interpretando le emocionó demasiado.

De hecho, en una entrevista para la revista Billboard en mayo de este año, varias de las integrantes del grupo mostraron su descontento con el ritmo de vida que eligieron en 2012. “Te venden este regalo de arco iris y mariposas, y a los 16 años eso es lo que compré”, explicó Jauregui a la revista. "Es por eso que hice Factor X y es por eso que terminé en el grupo. Pero entonces estás trabajando tan duro, tan joven... y mientras mis amigos están en la universidad, hablando de sus días y de lo que están estudiando. Y tú tienes que poner una sonrisa en una alfombra roja. Es como, '¿Quién soy yo? ¿Estoy yo para mí o para esto?".

Dinah Jane Hansen, otra de las miembros del grupo, criticó el ritmo de la gira. "Me encanta viajar, pero el plan de gira me traumatizó", admitió Hansen. "Yo estaba como, '¿Qué tipo de trabajo estamos haciendo?' Vi a mi bisabuela ser enterrada vía FaceTime. Todos hemos perdido gente en el camino”, se quejaba Hansen.

Acusaciones de explotación laboral, mal rollo entre las integrantes del grupo, giras extenuantes y, ahora, el abandono de Camila Cabello. El cielo del pop superventas también es esto. ¿Será el 2016 el año de desaparición de Fifth Harmony?