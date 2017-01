Si haces la 'V' de victoria en una selfie, pueden acabar vaciándote la cuenta del banco

Hacer el gesto de la paz o de la victoria cuando te haces una foto puede tener consecuencias inesperadas. Investigadores del Instituto Nacional de Informáticos de Japón han sido capaces de reproducir las huellas dactilares a partir de las fotos que publica la gente posando de tal manera.

"Solamente haciendo el gesto de la paz delante de una cámara, las huellas dactilares permiten la fácil disponibilidad de la identidad de la persona", explicó Isao Echizen, investigador del NII, al diario Sankei Shimbun.

De acuerdo con Echizen, bastaría con que las yemas de los dedos estuvieran a una distancia inferior a tres metros de la lente en el momento de tomar la fotografía para que cualquier hacker pueda tomar una captura de las huellas visibles y copiarlas. Una vez falsificadas las huellas, se podría vulnerar cualquier dispositivo —desde puertas a ordenadores o smartphones o futuros cajeros automáticos— que emplee sistemas de seguridad biométrica basados en la identificación por huella dactilar.

Muchos expertos aseguran que la tecnología biométrica es bastante segura si la comparamos con la seguridad mediante contraseñas. El problema es que nuestras huellas no las podemos cambiar; las contraseñas sí.

Los investigadores del National Institute of Informatics recomiendan no realizar el signo de la victoria como mejor medida de profilaxis ante potenciales suplantaciones de identidad. Aún así, pensando en quienes no puedan evitar hacer la V, han desarrollado un producto consistente en una delgada lámina plástica transparente que puede colocarse sobre las yemas para que la luz refracte y deje una mancha borrosa en vez de una huella dactilar visible. Tú sabrás lo que me mejor se ajusta a tu personalidad.

[Vía Vocativ]