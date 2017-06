Te presentamos al reverso de la Rana Pepe: el nuevo meme-reptil-queer CUCA

Lunes, 7:30, despertador. "Mecagoenmiputavida".

Rutina de higiene personal mínima, salir echando hostias a pillar el bus.

Media hora de mirada perdida en el cordón desatado del tipo de enfrente, "¿Le aviso o no le aviso?". Decido no decirle nada, si se levanta y se tropieza sentiré que su lunes es peor que mi lunes, y ni tan mal.

Enciendo el ordenador y al segundo click, PUM, magia: un cocodrilo gigante de gomaespuma con peluca rubia del todo a cien se ha convertido en el nuevo icono queer de internet.

the sudden popularity of these crocodile gifs is irrefutable proof that if you just put a wig on something the gays will stan #cuca pic.twitter.com/9cotJGDFi8 — Mimie (@AlphaMami) 16 de junio de 2017

"La repentina popularidad de estos gifs de un cocodrilo son la prueba irrefutable de que si le pones una peluca a cualquier cosa los gays se van a volver fans".

Vale, la vida acaba de mejorar BASTANTE.

Cuca is the new meme queen even tho she's from 1921 but she was ahead of her time. pic.twitter.com/XJgGFie9f3 — Dji (@swarovskitits) 15 de junio de 2017

"Cuca es la nueva reina de los memes, aunque sea de 1921 era una adelantada a su tiempo".

El bicho en cuestión se llama Cuca y es un personaje del programa de televisión brasileño Sítio do Picapau Amarelo, una adaptación de una serie de 23 novelas de fantasía publicadas entre 1920 y 1947.

WHO IS CUCA? Here's all you need to know about the next great gay icon: pic.twitter.com/yQTkAPKfTM — Mike T (@majtague) 16 de junio de 2017

"¿Quién es Cuca?" Aquí está todo lo que tienes que saber sobre el nuevo gran icono gay".

Cuca es la fabulous bitch del show, narcisista y obsesionada con secuestrar y comer niños. Y como los malos con carisma nos flipan, internet cayó rendido a sus pies.

Yes! Finally got a video of our new GIF legend Cuca from the Brazilian TV show Sítio do Picapau Amarelo! Even more hilarious in video! 🐊 pic.twitter.com/Zxs7yZyEsQ — N I C H O L Λ S (@Creat1ve) 16 de junio de 2017

"¡Sí! Finalmente tengo un vídeo de nuestra nueva leyenda del GIF Cuca, del programa de televisión brasileño Sítio do Picapau Amarelo. En vídeo es todavía más graciosa".

Me annoying my TL with these Cuca gifs pic.twitter.com/NECl0YwIfv — cucita (@cIoudbusting) 16 de junio de 2017

"Yo molestando a todo mi timeline con estos GIFs de Cuca".

"PINK WIG, THICC ASS, GIVE EM WHIPLASH! I THINK BIG, GET CASH, MAKE EM BLINK FAST!" 🗣 pic.twitter.com/wINKbXWdDN — ㅤ (@twinksage) 15 de junio de 2017

"¡Peluca rosa, culo gordo, pegales un latigazo! ¡Piensa en grande, consigue dinero, hazles pestañear deprisa!".

cuca this is a lip sync for your life, we need to see your lips pic.twitter.com/0N4ExBSOKA — 魔女 (@darthpearl) 15 de junio de 2017

"Cuca, este es un playback por tu vida, necesitamos ver tus labios".

The Kardashians looking for cultures to appropriate pic.twitter.com/MJ9e2XcYsk — miss cuca (@VlDEOSTARK) 15 de junio de 2017

"Las Kardashian buscando culturas de las que apropiarse".

Hola mis amores! Would you like to see my cuca?! pic.twitter.com/vl4y4i27Yl — miss Cuca (@AmericanHunty) 16 de junio de 2017

"¡Hola mis amores! ¿Queréis ver mi cuca?".

"Zorra".

Nos arrebataron a Pepe the Frog, pero jamás nos quitarán a Cuca.