Catar tiene solo 48 horas para aceptar las exigencias de Arabia Saudí y sus aliados

Getty

48 horas más. Ese es el plazo que tiene el Gobierno catarí para aceptar la lista de demandas impuestas por Arabia Saudí y sus aliados en medio de la mayor crisis diplomática que atraviesa el Golfo Pérsico en décadas.

Hace poco menos de un mes, Arabia Saudí y sus aliados anunciaron que rompían lazos con la monarquía catarí acusándola de financiar el terrorismo. Estas acusaciones llegaban después de que se conociera en abril que el país pagó 1.000 millones de dólares a yihadistas iraquíes para rescatar a 26 cataríes secuestrados, entre los que se encontraban varios miembros de la familia real.

El 23 de junio, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin y Egipto impusieron una fecha límite de 10 días al país para que aceptara una serie de 13 reclamaciones que incluyen el cierre de la cadena de televisión Al Jazeera, reducir las relaciones diplomáticas con Irán, cancelar el proyecto de base militar turca en su territorio y romper las relaciones con organizaciones islamistas como los Hermanos Musulmanes o Hezbolá, entre otras.

El rey saudi Salman bin Abdulaziz camina con el emir de Catar Tamim bin Hamad al–Thani

Fotografía: aisal Al Nasser (reuters)

48 horas más o 48 menos, todo indica que la monarquía catarí no se va a doblegar a las exigencias de los cuatro países. "La lista de peticiones está hecha para ser rechazada", declaró el pasado sábado el ministro de Exteriores catarí, Mohamed ben Abderrahman al Thani. “Todo el mundo es consciente de que esas peticiones aspiran a usurpar la soberanía del Estado de Qatar", añadió Al Thani que dijo esperar que no se llegue a las acciones militares pero también indicó que Catar está dispuesto a defenderse.

Por el momento no está claro cuáles serían las consecuencias para Catar si no acepta las reclamaciones de Arabia Saudí y sus socios, pero todo indica que aumentaría la crisis en el Golfo Pérsico. Portavoces de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí han dado a entender que aumentará el aislamiento a la monarquía catarí y que presionarán a sus socios comerciales para que no hagan negocios con Catar.

La crisis diplomática del Golfo ha dejado caos económico y desabastecimiento en Catar, y unas pérdidas del 11,9% en la Bolsa catarí, según informa Reuters. Una crisis que aún no ha afectado a las exportaciones de gas natural, la mayor fuente de riqueza de Catar, ni a la cooperación en el transporte de petróleo. Veremos qué ocurre en las próximas 48 horas.