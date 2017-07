Donald Trump se burla de Kim Jong-Un tras la última prueba militar de Corea del Norte

Getty

En torno a las 9:40 hora surcoreana de este martes, Corea del Norte ha vuelto a demostrar al mundo su potencial balístico. Fuentes del Gobierno norcoreano han confirmado haber disparado con éxito un misil intercontinental Hwasong-14 en el Mar de Japón. El lanzamiento tuvo lugar desde la provincia de Pyongyang del norte, alcanzó una altitud mayor de 2.500 km y recorrió cerca de 930 km durante alrededor de 40 minutos antes de caer en aguas de la Zona Económica Especial (EEZ) de Japón, según informaba en rueda de prensa el ministro portavoz del Gobierno nipón, Yoshihide Suga.

El lanzamiento del misil fue supervisado por el líder norcoreano Kim Jong-Un, de acuerdo con informaciones de la televisión estatal norcoreana. El país “tiene un misil intercontinental muy poderoso que puede llegar a cualquier parte del mundo”, remarcó la presentadora norcoreana. De ser así, Corea del Norte tendría la capacidad de lanzar un misil que llegara hasta el territorio estadounidense, lo que fortalecería su posición en la escena internacional.

Tras el alarde de poderío militar de Corea del Norte, las reacciones no han tardado en llegar. Entre ellas, como no, la del presidente Donald Trump. El republicano usó Twitter, su canal de comunicación favorito, para despotricar del líder norcoreano.

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea.....