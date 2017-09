Corea del Norte a EEUU: "sufriréis el mayor dolor de vuestra historia”

ARTE PG

Las sanciones impuestas por la ONU tras la sexta prueba nuclear de Corea del Norte han enfurecido a Pyongyang. Así lo manifestó ayer ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el embajador del régimen comunista, Han Tae Song, al amenazar a Estados Unidos con cargas bélicas. "Las próximas medidas de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) harán que EEUU sufra el mayor dolor que jamás ha experimentado en su historia", aseguró.

Entre aquellas palabras que presagiaron un futuro dantesco para los estadounidenses, expresó que las sanciones no son más que una "resolución ilegal". También alegó que son un desafío con el que su eterno rival ha acrecentado las hostilidades entre ambos. "En lugar de tomar la decisión correcta a través del análisis racional... Washington finalmente ha optado por la confrontación política, económica y militar obsesionado con el salvaje sueño de revertir el desarrollo de la fuerza nuclear de la RPDC", agregó.

La ira del embajador de Kim Jong-un es el resultado de las nuevas sanciones que se materializarán en directrices como prohibir las exportaciones textiles y restringir las importaciones de petróleo y otros derivados. Un intento de privar al país de combustible e ingresos para frenar su programa armamentístico.

Reuters

Aunque el paradigma para el régimen comunista podría haber sido peor. Y su consecuente cólera también. La resolución que el mundo conoció ayer fue aprobada unánimemente después de que Rusia y China reclamaran sanciones menos severas que las propuestas por EEUU.

Para Donald Trump los logros alcanzados en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no son motivo de celebración. "No sé si tendrá algún impacto, pero ciertamente estuvo bien obtener un resultado de 15 contra 0. Pero estas sanciones no son nada en comparación con lo que tendrá que suceder en última instancia", sentenció.

A pesar de que las declaraciones de Han hicieron resonar tambores de guerra en los oídos de algunos, la embajadora estadounidense en la ONU, Nikki Haley, dejó claro que su país no tiene intención de levantar las armas. "No nos complace profundizar en las sanciones de hoy, no estamos buscando la guerra". También aprovechó para recordar a Kim que si el paradigma no cambia, estas sanciones no serán las últimas: "si Corea del Norte continúa su camino peligroso, continuaremos con más presión. La elección es suya".