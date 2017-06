Corea del Norte libera en estado de coma a un estadounidense detenido hace 1 año

Reuters

Otto Frederick Warmbier, el estudiante de 23 años condenado a 15 años de prisión por robar un cartel en Corea del Norte, acaba de ser puesto en libertad. Fue acusado el año pasado de "cometer un acto hostil" durante una visita turística al país de Kim Jong-un. Tras un juicio que solo duró 1 hora, la justicia norcoreana le condenó a prisión y trabajos forzados.

Su caso produjo un gran revuelo mediático no solo por la condena sino por todo el show que se montó desde Pyongyang a su alrededor. El joven, en una confesión televisada y aparentemente orquestada por el régimen, rompió a llorar delante de la cámara y llegó a asegurar que en realidad la CIA tenía conocimiento de su encargo y que en realidad "su misión" había sido encargada por la madre de un amigo, miembro de la Iglesia Metodista de Ohio, que le había prometido un coche de segunda mano a cambio del cartel.

Ahora, el secretario de Estado de EEUU Rex Tillerson acaba de anuciar que Warmbier ha sido liberado. No se sabe cuáles han sido las condiciones de su liberación no tampoco por qué el estadounidense se encuentra en estos momento en estado comatoso ni como ha llegado a caer en tal condición durante su cautiverio.

Before his testimony before the SFRC on FY18 budget, Secretary Tillerson spoke about the release of Otto Warmbier from North Korea. #DPRK pic.twitter.com/jkBujWXoa4