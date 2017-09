Corea del Norte moviliza sus aviones militares tras acusar a EEUU de declararles la guerra

ARTE PG

La escalada verbal entre Corea del Norte y Estados Unidos no tiene intención de cesar. Así lo ha dejado claro el ministro de Relaciones Exteriores del régimen norcoreano, Ri Yong-ho, al alegar que su país tiene "derecho" a derribar los bombarderos estadounidenses que se encuentran en el espacio aéreo internacional.

Su amenaza nace de un tuit con el que Donald Trump se burló el domingo de la administración de Kim Jong-un. "Acabo de escuchar al ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte hablar en la ONU. Si se hace eco de los pensamientos de Little Rocket Man (apodo que utiliza para referirse a Kim Jong-un), ¡no durará mucho tiempo!".

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer!