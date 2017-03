Corea del Norte envía una advertencia a EEUU lanzando 4 misiles al mar de Japón

Al mismo tiempo que el ejército estadounidense y el surcoreano iniciaban este lunes sus maniobras anuales conjuntas, Corea del Norte enviaba un amenazante mensaje lanzando cuatro misiles al mar de Japón.

Este gesto ha hecho saltar las alarmas en el país nipón, cuyo gobierno dijo que tres de los misiles cayeron peligrosamente dentro de su zona económica exclusiva, a aproximadamente 320 kilómetros de la costa de la prefectura de Akita.

"Estos lanzamientos muestran claramente que Corea del Norte ha desarrollado una nueva amenaza. Recopilaremos información y protestaremos en su contra", dijo a periodistas el primer ministro, Shinzo Abeen.

Esta maniobra ha seguido a un intenso mes de febrero en el que el régimen de Kim Jong-un ha probado un cohete de alcance intermedio y en el se le ha acusado de asesinar al medio hermano del dictador.

Por el momento, se desconoce qué clase de misiles ha probado en esta ocasión. Aunque un funcionario de defensa no identificado dijo a Reuters que desde el Pentágono no creían que fueran misiles balísticos intercontinentales (ICBM), que tendrían la capacidad de llegar hasta EEUU.

Sin embargo, la posibilidad de que en un futuro el régimen lance misiles que representen una amenaza para EEUU no se puede descartar, ya que Kim Jong-un anunció en el discurso del día 1 de enero que Corea del Norte se estaba preparando para el lanzamiento de un ICBM. Una amenaza a la que Donald Trump respondió con un tweet en el que dijo: "¡No ocurrirá!".

"No importa si es hoy o mañana o la semana que viene o el año que viene, ahí es donde se está dirigiendo", aseguró a The Washington Post el director de East Asia Non-Proliferation Program at the Middlebury Institute of International Studies at Monterey en California, Jeffrey Lewis. "Pero no tenemos otro plan que decir que es inaceptable o que no va a suceder", añadió refiriéndose al tweet del presidente.