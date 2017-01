Colombia debatirá si prohíbe las corridas de toros

El Tribunal Constitucional de Colombia debatirá sobre la conveniencia de prohibir las corridas de toros en su país. La discusión llega en la estela de las manifestaciones contra la tauromaquia del pasado domingo en la ciudad de Bogotá . Los enfrentamientos entre protestantes y la policía se iniciaron después de que los manifestantes trataran de evitar la celebración de la primera corrida de toros en la ciudad después de cuatro años sin espectáculos taurinos.

Los antitaurinos decidieron ocupar las entradas a la plaza de toros mientras gritaban “asesinos” y “torturadores” a los fanáticos de la tauromaquia. A partir de aquí, la policía empezó a responder con gas lacrimógeno y espray de pimienta. La tensión inicial se convirtió en violencia protestas cuando la gran mayoría de los participantes en la marcha lanzaron piedras, ladrillos y botellas contra las fuerzas de seguridad.

Las corridas de toros ya fueron prohibidas en Bogotá el año 2012, pero el Tribunal Constitucional falló en contra de la prohibición

Las corridas de toros ya fueron prohibidas en Bogotá el año 2012. Tres años después, en 2015, el Tribunal Constitucional emitió un fallo en el que se dictaminaba que las corridas eran parte de la herencia cultural de Colombia y como tal no podían ser prohibidas.

Enrique Peñalosa, actual alcalde de la capital colombiana, y abiertamente antitaurino, declaró estar obligado a respetar la decisión del alto tribunal y alquilar la plaza de toros a la asociación de toreros.

“Cuando esta práctica fue prohibida sentimos una sensación de triunfo sobre las elites, no solamente por los derechos de los animales, si no por una sociedad entera que no quiere más violencia. El regreso de las corridas de toros es un enorme retroceso”, cuenta Maytik Avirama, una manifestante de 25 años, en declaraciones a The Guardian.

Este miércoles, sin embargo, el mismo tribunal que declaró nula la prohibición de las corridas debatirá una propuesta de uno de sus magistrados que considera que la práctica de la tauromaquia viola la ley colombiana en materia de maltrato a los animales.

El tribunal también está estudiando un caso separado en el que se pide la penalización de cualquier acción que implique abuso animal, entre ellas las peleas de gallos o lo rodeos.

“El patrimonio cultural y el entretenimiento no son justificaciones para ninguna actividad que cause angustia, sufrimiento y la muerte de manera cruel de estos animales”, declaró Ricardo Mora, miembro del World Animal Protection, quien llamó a los ciudadanos de Bogotá a no asistir a las corridas por respeto a los toros.

La tauromaquia se sigue practicando en ocho países alrededor del mundo, pero hay regiones que han decidido prohibirlas. En España, el Tribunal Constitucional anuló la prohibición de las corridas de toros en Catalunya, aprobada por el parlamento catalán.

[Vía The Guardian]