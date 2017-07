Aviones sin asientos: la ocurrencia de una aerolínea colombiana para reducir costes

Si acabas de volver de un viaje en avión es probable que aún sientas el dolor que provocan los asientos ortopédicos clavándose en tu culo, las agujetas en el cuello fruto de la postura yogi que adoptaste para (intentar) dormir y la incomodidad que produce no poder estirar las piernas ni un poquito.

Imagina ahora que tuvieras que viajar una hora o dos de una manera ligeramente diferente.

Sin asientos.

De pie durante las horas que dure el vuelo.

Casi casi como si estuvieras en un autobús gigante.

¿Una pesadilla, no?

Pues bien, eso es precisamente lo que ha sugerido recientemente el fundador y director de la aerolínea colombiana VivaColombia, William Shaw.

En una entrevista con el diario Miami Herald, Shaw ha declarado que la aerolínea colombiana estaría considerando la eliminación de los asientos en sus aviones. “Hay gente que está investigando ahora si se puede volar de pie. Estamos muy interesados en todo lo que pueda hacer el viaje más barato”, explicó el CEO de la compañía.“¿A quién le importa si una persona no tiene un sistema de entretenimiento a bordo en un vuelo de una hora? ¿A quién le importa si no hay suelos de mármol o no recibe cacahuetes gratuitos?”, agregó el empresario.

Estas declaraciones surgen tras el anuncio por parte de la compañía de la adquisición de 50 nuevos Airbus 320 con más asientos y menos coste de mantenimiento. Colombia ha aumentado en un 43% el volumen de turismo internacional en los primeros meses de 2017 respecto al mismo periodo en 2016. Una cifra récord que ha evidenciado la necesidad de abaratar el transporte en el país… aunque sea a costa de la comodidad de los pasajeros.

Pese a que no es la primera vez que una aerolínea fantasea con la idea de un avión sin asientos (Ryanair y Airbus ya sugirieron algo parecido en el pasado), la idea de VivaColombia no ha sido bien recibida en el país. El Director de Aviación Civil, Alfredo Bocanegra, declaró a RCN Radio que no aprueba la propuesta. “La gente tiene que viajar como seres humanos. Cualquier persona que se haya montado alguna vez en un transporte público masivo sabe que siempre es mejor cuando no se está de pie”, explicó Bocanegra.

Por el momento, la medida no es más que una utopía. Pero, quién sabe, quizás en el futuro los aviones se conviertan en grandes autobuses con alas. Y tengamos que soportar el sobaco sudoroso del compañero… en un vuelo transoceánico.

