Chrissy Teigen confiesa por primera que tiene un problema con el alcohol

"Sin rodeos: simplemente estaba bebiendo demasiado", le confesó la modelo a la periodista Helin Jung en una entrevista para Cosmopolitan. "Me acostumbré a tomarme una copa de vino cuando me estaba peinando y maquillando, luego esa copa de vino me llevaba a tomarme otra antes de la gala de premios".

"Luego otras tantas durante el evento. Y luego me sentía mal por hacer un poco el gilipollas con gente que realmente respeto. Y, ese sentimiento... no hay nada como eso. Te sientes horrible. Y no es algo agradable ni para mí, ni para John, ni para nadie".

Teigen ha explicado lo difícil que le resulta ponerse límites cuando su estilo de vida siempre le hace tener alcohol disponible. "Imagina todo lo que tenemos. Todo está ahí, siempre. No sé como ir a una gala de premios y no beber".

En la familia de Teigen hay un historial de problemas con la bebida, y ella reconoce sin paños calientes ser "el tipo de persona que no puede tomarse solo una copa". A eso se le sumó que tuvo que tomar medicación para la depresión postparto y la ansiedad, y "el alcohol es lo que menos ayuda".

"Nadie me sacaba nunca el tema. Asumían que como a la mañana siguiente siempre me encontraba bien todo estaba bien. En mi corazón, yo sabía que no estaba bien".

Teigen decidió hacer el cambio durante sus vacaciones en Bali, donde no se tomó ni una sola copa. "Fue maravilloso. Me levantaba encontrándome genial. Mi piel estaba genial. Estaba tan feliz".

La parte complicada llega ahora, en su vuelta a Los Ángeles, donde volverá a estar rodeada de la tentación permanente del alcohol accesible y gratis. "Solía pensar que era un poco loco vivir completamente sobrio, pero ahora lo entiendo. No quiero ser esa persona... tengo que enderezarme a mí misma".