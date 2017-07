Revienta una misión china inmediatamente después de lanzarse al espacio

China lanzó ayer al espacio el cohete Long March-5 Y2, destinado a crear la base de su estación espacial. Sin embargo, 40 minutos después, la operación había fracasado.

Xinhua, la agencia oficial de noticias del gobierno del país, confirmó en Twitter la noticia y señaló que se había encontrado una “anomalía” durante el despegue. Ahora se llevará a cabo una investigación para aclarar qué sucedió en una operación en la que el gigante asiático tenía puestas todas sus esperanzas.

China says launch of Long March-5 Y2 "unsuccessful". Anomaly was detected during its flight and further investigation will be carried out pic.twitter.com/qQlFVJufB3