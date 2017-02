"FAKE NEWS!": el escándalo de las noticias falsas llega a la publicidad

A la distribuidora de cine 20th Century Fox le ha salido el tiro por la culata. En las últimas semanas había creado dos páginas de noticias falsas como herramienta de márketing para promocionar la película "A Cure for Wellness".

Las páginas, llamadas Salt Lake City Guardian y The Houston Leader propagaron textos completamente inventados con tintes de veracidad. Una agencia anónima especialista en construir rumores y noticias falsas colaboró con la distribuidora en la elaboración de bulos como que Donald Trump había firmado una nueva orden ejecutiva impidiendo las vacunas a niños durante 90 días, o que Lady Gaga iba a hacer un tributo a los musulmanes en la media parte de la Super Bowl.

En el primer caso hubo activistas contra la vacunación que compartieron la noticia dándola por cierta, a pesar de que esta tenía los hashtags promocionales de la película. La segunda alcanzó los 65.000 compartidos y generó un aluvión de comentarios hablando de la traición de la NFL a los "valores americanos".

Dan Berger, representante de la distribuidora, dijo a The New York Times que este proyecto surgió en el marco de explorar formas más creativas para dar a conocer sus películas. Sin embargo, reconoció su equivocación y las medidas internas que se habían tomado para que algo similar no volviese a suceder. El contenido de las páginas fue retirado el pasado jueves y ahora los enlaces redirigen a la página oficial de la película.

Algunas voces de la industria criticaron duramente a la compañía por haber traspasado las fronteras del márketing, en un momento en el que las noticias falsas son uno de los problemas más sensibles en la política estadounidense.

A pesar de que el coste de la película ha llegado a los 40 millones de dólares, se prevé que, en su estreno, "A Cure for Wellness" no alcance los 8 millones de ingresos.