Un anuncio de Arabia Saudí censura a una mujer convirtiéndola en una pelota de playa

En los países musulmanes tienen dos problemas con el tema de censurar el cuerpo de las mujeres. El primero, es que crean que es necesario y que están en todo su derecho a hacerlo. El segundo, y más evidente, es que un chimpancé con un grado medio en retoque digital sacaría esta locura adelante con más dignidad que ellos.

Lo vimos con el borrón de Paint que le plantaron en la televisión iraní a la pobre Charlize Theron para tapar su escote, y lo hemos vuelto a ver este fin de semana con el anuncio de una piscina hinchable que ha dado la vuelta a Twitter.

El tuit lo posteo un tal @SilenRuins y, aunque parece que su cuenta ha sido borrada, según hemos podido leer la publicación llegó a los 89.000 retuits y 150.000 likes. En el post podíamos leer: "La censura saudí es un jodido descojono. La mujer se convirtió en una pelota", acompañado de la imagen original y la tuneada en su versión para Arabia Saudí.

La original es de un catálogo de la marca INTEX, con el combo familiar completo de papá-mamá-churumbel 1-churumbel 2-churumbel 3, con su traje de bajo echando unas risillas a remojo en la tienda de campaña del revés que se han echado por piscina (porque no hace falta tener un piscinón de socavón y azulejos para pasarlo chachi pistachi.

La tuneada para la web de la tienda saudí Saco, no solo ha vestido al papá y al los churumbeles 1 y 2, sino que además se ha cargado a la madre convirtiéndola en una pelota de Winnie de Poo. Ni burkini, ni nijab, ni una londa de camión con un letrero en el que pusiera "en realidad yo debería estar en la cocina, pero mi fabuloso marido me ha dejado salir a jugar".

Literal objectification of women https://t.co/qjmLUfWpYZ — Cari Nation (@cari_nation) 5 de junio de 2017

"Objetificación literal de la mujer".

Se han cargado a la señora y la han reemplazado por un trozo de plástico hinchable. Y del personaje de Disney que más al borde del retraso mental está.

My eyes just popped out. What on earth is this monstrosity? — VISHAL (@VishalManve12) 5 de junio de 2017

"Se me acaban de saltar los ojos... ¿Qué diantres es esta monstruosidad?".

Incluso empresas como Ikea agachan las orejas cuando tratan de vender en Arabia Saudí.

This happens a lot. In my translation class we talked about an Ikea catalogue where they had erased every woman. — Doru (@oresamawadoru) 5 de junio de 2017

"Esto pasa mucho. En mi clase de traducción hablamos de un catálogo de Ikea en el que borraron a todas las mujeres".

Y las acciones en el punto de venta no son en absoluto más sutiles.

It's ridiculous. They tape over women's head on hair dye boxes. How're we supposed to see what colour our hair will be?! — Jackson 🌹 (@JacksoninTrump) 4 de junio de 2017

"— Tío, en las tiendas de verdad simplemente ponen cinta negra sobre todo.

— Es ridículo. Ponen cinta negra en la cabeza de las mujeres de las cajas de tinte. ¿Cómo se supone que vas a ver el color del que será tu pelo?".

Esto es real señores! Impresionante pic.twitter.com/NFreSHTl0h — Pablo Rivas (@RivasUreta) 5 de junio de 2017

Aunque el tema sea serio, la imagen es tan ridícula que es imposible no hacer bromas al respecto.

. @SilentRuins the way the kids look at their ball mama is so sad 😭 — Saman Shad (@muminprogress) 5 de junio de 2017

"La forma en la que los niños miran a su mamá-pelota es tan triste".

Wait... Shouldn't the kids be half-ball too then? 🤔 — Ana Milicevic (@aexm) 5 de junio de 2017

"Espera... ¿entonces no deberían ser mitad pelota?".

Or did the ball just become a woman pic.twitter.com/9ikZ1vDQMv — Dylan (@SillySadio) 4 de junio de 2017

"¿... O se convirtió la pelota en una mujer?".