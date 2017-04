Cataluña gravará a yates, jets, coches y joyas para evitar la evasión fiscal

No es un impuesto a las rentas más altas y tampoco espera conseguir grandes recaudaciones, pero es un primer paso para hacer frente a la evasión fiscal. El gobierno autonómico de Cataluña (España) aprueba hoy la Ley de bienes no productivos que obligará a gravar los bienes de lujo como yates, jets privados, obras de arte o coches de alta gama a nombre de personas jurídicas (empresas) que no se usen para la actividad económica, sino para uso y disfrute particular.

La normativa persigue evitar la elusión fiscal, una de las lacras de la economía española. Si bien, no esperan recaudar grandes sumas con el nuevo impuesto, pionero en España, si esperan que estos bienes afloren y se tributen mediante el impuesto ordinario de Patrimonio. Muchos propietarios ponen a nombre de empresas estos bienes de lujo, de uso particular, bajo la excusa de ser bienes económicos necesarios para su actividad económica, así eluden tener que pagar impuestos de su Patrimonio.

En Cataluña una de las principales vías de escape del impuesto de Patrimonio (que supone un 47% de la recaudación para las arcas catalanas) es la transferencia del patrimonio personal a sociedades. Con el gravamen se espera poner freno a la fuga simulada del patrimonio de contribuyentes catalanes.

Estarán exentas de este nuevo impuesto las administraciones públicas, las representaciones diplomáticas y los bienes inmuebles de fundaciones, ONG y entidades sin ánimo de lucro, pero siempre que se destinen de forma exclusiva a finalidades propias no lucrativas.

La medida responde a la presión de los partidos de izquierda que presionaron al gobierno si querían contar con su apoyo para la aprobación de impuestos de Cataluña. Los partidos esperaban conseguir un gravamen a las rentas más altas, pero han tenido que conformarse con este nuevo impuesto.

El impuesto de bienes no activos es una medida experimental que puede tener retos en su implantación. Los grandes propietarios podrían emprender una batalla legal para eludir el pago del impuesto alegando que sus bienes sí son productivos para las empresas en los que están radicaddos, pero desde el Gobierno aseguran que el impuesto se ha diseñado para que no pueda ser tumbado.

