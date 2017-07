Las trabajadoras de la Casa Blanca cobran un 20% menos que sus compañeros

Getty

Un análisis realizado por la CNN ha desvelado algo nada difícil de imaginar si tenemos en cuenta el respeto que tiene la administración Trump por las mujeres: la brecha salarial de género en la Casa Blanca es superior a la media estadounidense.

La cadena estadounidense ha llegado a esta conclusión tras analizar los datos de los salarios de trabajadores de la Casa Blanca que se publican cada año.

Las trabajadoras de la Casa Blanca ganan un salario medio de 80 centavos por cada dólar pagado a sus compañeros hombres, 2 centavos menos que la media nacional de la brecha salarial de género (82 centavos).

Según el informe hecho público en el Congreso el pasado viernes, los hombres que trabajan en la Administración ganan de media al año unos 104.000 dólares, frente a los 83.000 dólares de sus compañeras. Eso hace un total de 21.000 dólares menos de promedio.

Esta disparidad de salarios se debe principalmente a la diferencia de puestos de poder entre los hombres y las mujeres. Pese a que el porcentaje de mujeres y hombres que trabajan en la Casa Blanca es bastante igualitario (47% mujeres y 53% hombres), no así sus salarios y sus puestos. La mitad de los hombres que trabajan en la Casa Blanca ganan 95.000 dólares o más al año, mientras mitad de las mujeres cobran 70.100 dólares o menos. De los 22 empleados que cobran más de 179.700 dólares, solo 6 son mujeres.

Lo más irónico de todo este asunto es que, pese a que Donald Trump nunca ha mostrado interés en hacer de la reducción de la brecha salarial un punto importante en sus políticas, sí lo ha hecho su hija Ivanka.

La consejera de Donald Trump tuiteó el pasado 4 de abril un mensaje en el que mostraba su apoyo a la reducción de la brecha salarial de género.

#EqualPayDay is a reminder that women deserve equal pay for equal work. We must work to close the gender pay gap! https://t.co/CcwsoBXWdF