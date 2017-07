Cara Delevigne publica su primer single como cantante, y su primer videoclip es fatal

Cara Delevigne, la modelo-que-supuestamente-ya-no-es-modelo-que-ahora-es-actriz, ha decidido ampliar currículo lanzando su carrera como cantante con un videoclip del tema principal de su última película, Valerian y la ciudad de los mil planetas.

El tema se llama I Feel Everything y en menos de un día lleva ya 140.000 visitas, y subiendo.

Los comentarios, en general, son muy positivos, y mi criterio musical es entre malo e inexistente, así que supongo que no debería decir esto, pero lo voy a hacer igual: a mí la canción me parece un tostón, los tres minutos se me han hecho más largos que tres minutos mirando al microondas.

El vídeo es un batiburrillo de Cara cambiando de peluca, miraditas intensas, palabras apareciendo ahora si y ahora no, gotas flotantes, fragmentos de la peli, y Cara rebozada en mariposas. Un despropósito de principio a fin. Parece el trabajo de un estudiante de audiovisuales poco motivado con la carrera. Y con la vida en general.

Eso sí, para anuncio de colonia me pega bastante.