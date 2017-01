Todo lo que sabemos sobre el atentado contra una mezquita en Canadá

Sobre las ocho de la tarde hora local y coincidiendo con el rezo de la tarde, varios hombres armados abrieron fuego en la zona reservada a los hombres de la mezquita del Centro Cultural Islámico del barrio de Sainte-Foy. “6 personas fueron confirmadas muertas, con edades comprendidas de entre 35 y aproximadamente 70”, explicaba poco después del ataque la portavoz de la policía provincial de Quebec, Christine Coulombe, a los periodistas. Además, 8 personas resultaron heridas. Otras 39 personas presentes en la mezquita en aquel momento salieron ilesas del ataque.

Según informa la agencia Reuters, la policía ha detenido a dos sospechosos, uno de ellos de 27 años de edad, y ha recuperado un fusil de asalto AK-47. Sin embargo, no se conocen más detalles del suceso ya que la investigación acaba de empezar.

Lo que si que parece claro es que se trata de un ataque terrorista, tal y como ha asegurado el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en un comunicado. Trudeau condenó el tiroteo como un “ataque terrorista contra los musulmanes en un centro de culto y refugio” y agregó que “los canadienses musulmanes son una parte importante de nuestro tejido nacional, y estos actos sin sentido no tienen cabida en nuestras comunidades, ciudades y países”.

El primer ministro también mostró sus condolencias en las redes sociales.

Tonight, Canadians grieve for those killed in a cowardly attack on a mosque in Quebec City. My thoughts are with victims & their families.