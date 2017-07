Vuelca un camión lleno de “anguilas babosas” y deja la carretera cubierta de baba viscosa

Crédito de la imagen Depoe Bay Fire Dist.‏ @DepoeBayFire.

Martes por la tarde, autopista 101 de Depoe Bay, Oregon. Un camión cargado de 3.400 kilos de unas extraños animales sufre un accidente y vuelca. No hay heridos, pero el asfalto y todos los vehículos colindantes quedan impregnados de una extraña baba viscosa. De pronto todo parece el escenario de alguna peli baratilla de Aliens.

"La autopista 101 acaba de ser cubierta de baba viscosa. Afortunadamente no hay heridos".

Creepy.

"Gracias al Departamento Oficial de Transporte de Oregon".

MUY creepy.

In this heat... what is this going to start smelling like in the next few days?😳 pic.twitter.com/3FqSwXeSMP