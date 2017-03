Vecinos de California crean una red secreta de casas para ocultar inmigrantes

"Acogeremos a tres familias aquí", dijo a la CNN la pastora, Ada Valiente, al enseñar una de las viviendas que forma parte del Equipo de Rápida Respuesta: la red clandestina de casas de California en las que se ocultarán a familias de inmigrantes irregulares. De este modo, les mantendrán lejos de los ojos vigilantes de los agentes de la Agencia de Inmigración y de Aduanas de Estados Unidos, conocida como ICE, y evitarán una posible deportación.

"Eso es lo que tenemos que hacer para mantener a las familias unidas", añadió Valiente al mismo medio.

La red fue impulsada por líderes religiosos del condado en respuesta a las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Por el momento, la red podría ocultar a unas 100 personas, pero en un tiempo, esperan ofrecer refugio a miles, según el reverendo y director ejecutivo de la organización comunitaria interreligiosa LA Voice, Zach Hover.

Como explicó Hoover, Equipo de Rápida Respuesta es una versión moderna del Movimiento Santuario de los años ochenta, que también fue protagonizado por congregaciones de EE.UU. que refugiaron en sus templos a los centroamericanos irregulares que escapaban de la violencia de sus países.

Ahora, la historia se repite con esta iniciativa, que ha dado un paso más al trasladar el movimiento a la esfera de la vivienda privada, pero que tiene el mismo objetivo que la anterior: ayudar a las personas con las que llevan años conviviendo.

Otro de los involucrados, un hombre judío que no quiso revelar su identidad, reconoció que lo que le animó a ofrecer su casa como refugio son las desgarradoras vivencias por las que pasó su comunidad durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que los nazis les detenían y les exterminaban, siempre hubo alemanes que se jugaron la vida para ocultarles en sus casas.

"Es difícil como judío no pensar en todas las personas que abrieron sus puertas y sus hogares y asumieron riesgos para salvaguardar a los judíos en un momento en el que eran realmente vulnerables. Así como hubo personas que no hicieron nada, a nosotros nos gustaría ser como los que sí que hicieron algo".

Sin embargo, este valiente gesto podría traer graves consecuencias a los involucrados, ya que, como dijo el director ejecutivo del conservador Centro para Estudios de Inmigración, "están cometiendo un delito grave. Gente ordinaria que esconde a la gente en el sótano se puede enfrentar a la cárcel porque se trata de una conspiración de contrabando".

Pero, a ninguno de ellos le importa lo que pueda ocurrir, ya que no conocen otro camino a seguir que no les lleve al bien común. "Estamos haciendo lo que creemos que es correcto", dijo Valiente que cree que acogerá a la primera familia el próximo mes.

De hecho, para muchos de ellos será mejor actuar y recibir un castigo, que no quedarse quietos y ver como miles de personas son echadas del sitio al que llegaron para encontrar una vida mejor.

"Creo que sé cuáles son las consecuencias morales si no actuamos. Este no es un momento para estar de pie ociosamente. Este es un momento para estar comprometidos e involucrados y creo que lo estamos viendo que en toda América, donde la gente está diciendo que esto no está bien, no vamos a tolerar esto y vamos a hacer que escuchen nuestras voces", dijo el hombre judío.

[Vía CNN]