El incendio de California ha convertido Disneylandia en un escenario post apocalíptico

La noche del domingo se desató un colosal incendio en California que por el momento ha dejado 17 muertos y ha obligado al Gobernador Jerry Brown a declarar el estado de emergencia. Más de 1.500 edificios devorados por las llamas y cerca de 30.000 personas evacuadas son algunos de los datos de la tragedia.

Sin embargo, hay un pequeño reducto de tranquilidad al que parece no haber llegado el olor de la madera ardiendo.

El parque de atracciones de Disneyland, situado en Anaheim, California del Sur, sigue en funcionamiento y por el momento seguirá abierto. Esa situación ha provocado que las redes sociales se hayan llenado de espectaculares fotografías de los visitantes que muestran el parque temático envuelto en una nube naranja consecuencia de los incendios cercanos. Y hay algo que es muy cierto: nunca antes Disney ha estado tan cerca de convertirse en un escenario post apocalíptico.

Eerie skies over @Disneyland looks like the #HalloweenTime advertisement... #canyonfire2 #anaheimhills pic.twitter.com/5LL4yF61H2