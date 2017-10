La CUP pide por carta a Puigdemont que "declare ya la República"

Ni 24 horas ha durado la tregua para el president catalán Carles Puigdemont. Después de la intervención del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el pasado miércoles las reacciones del movimiento independentista no se han hecho esperar. La CUP presionaba al Presidente otorgándole un margen de cuatro semanas para declarar la independencia. Hoy ha ido más allá. Los independentistas y socios del Govern han pedido por carta a Puigdemont que "declare ya la República". Una petición que el diputado de la CUP Carles Riera ha endurecido asegurando que "si no declara la independencia, Puigdemont se quedará solo y sin el apoyo de la CUP en el Govern".

A la presión también se ha unido la asociación civil ANC y un bloque de Esquerra Republicana. Ayer el secretariado de la ANC se reunía en una sesión extraordinaria. Hoy ha dejado clara su postura: "El secretariado de la Asamblea Nacional Catalana ha acordado hacer público su posicionamiento en relación a la situación política actual", explicaba el líder de ANC, Jordi Sànchez.

También varios sectores de ERC han criticado la postura del Gobierno central y su nula dispocisión al diálogo. El propio Vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, se ha dirigido a Pedro Sánchez a través de Twitter preguntándole cuál es hoy la diferencia entre el PP y el PSOE con respecto a Cataluña.

La presión aumenta cada vez más sobre Puigdemont, que tiene como límite hasta el lunes 16 de octubre para dar una respuesta a Rajoy. El expresident, Artur Mas, el expresident, ha salido en defensa de Puigdemont. Esta mañana aseguraba en una entrevista a TV3 que "si nos pensamos que la independencia es la única manera de proclamar una República, estamos equivocados".

Mas ha recalcado que "ni la CUP, ni niguna asociación gobierna Cataluña y que si bien pueden opinar y aconsejar, es el President quien debe tomar las riendas de la respuesta", sostiene Mas.

— SRE México (@SRE_mx) 10 de octubre de 2017

También se han producido más reacciones desde el ámbito internacional. El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, aseguró en el transcurso de la cumbre mexicana-canadiense que México "no reconocerá a la comunidad de Cataluña, si hace una declaración unilateral de independencia de España. "En caso de una decisión unilateral, México no reconocerá a Cataluña como una nación independiente",añadió.

Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha vuelto a descartar hoy la posibilidad de una mediación europea en la cuestión catalana justificándose en que solo una de las partes le ha hecho llegar esa petición. También ha señalado que no quiere "que en 15 años haya una Europa de 98 Estados".

¿Qué responderá Puigdemont el próximo lunes?

La cuestión ahora se cierne sobre la respuesta de Puigdemont. El President tiene previsto contestar el próximo lunes a las 10 de la mañana al requerimiento del Gobierno español para que aclarase si ha declarado o no la independencia, como paso previo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. La respuesta se producirá a la misma hora en la que el jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y los líderes de la ANC y Ómnium tendrán que declarar ante la Audiencia Nacional por un delito de secesión.

Hay varias posturas frente a si el discurso de Puigdemont fue meramente simbólico o si tiene efectos jurídicos. José Antonio Martín Pallín, jurista español y magistrado emérito del Tribunal Supremo asegura que "no fue una declaración con efectos jurídicos". Entre las razones que esgrime Pallín, el hecho de que la declaración se firmara en una sala no oficial y no en el pleno y la no inclusión en el Boletín Oficial le otorga un carácter simbólico y político a la declaración sin efectos jurídicos.

El Gobierno español no comparte esa opinión y reclama a Puigdemont que conteste sin ambiguedades. El delegado de Gobierno, Enric Millo, exigía una respuesta clara. "Sí o No", es lo que debe contestar el presidente catalán.

Demanes diàleg i et responen posant el 155 damunt la taula. Entesos. — Carles Puigdemont (@KRLS) 11 de octubre de 2017

También hay entre los distintos partidos que forman el Govern en torno a si se declaró o no la República Catalana. Sergi Sabrià, portavoz de ERC, mantiene que la declaración es firme y clara y que se ha suspendido en aras de buscar un diálogo. El diputado del PDeCAT Jordi Xuclà insiste en que "no hubo una declaración unilateral de la independencia".

Frente al debate de cuál será la respuesta de Puigdemont, la opción sobre la mesa es la de reenviar el discurso del pasado martes, una respuesta que no convence al Gobierno central. Rajoy y Sánchez abordaron pactar una reforma de la Constitución sin entrar en detalles. También han asegurado que aplicarán el artículo 155 si Puigdemont no vuelve a la legalidad.

Tendremos que esperar hasta el próximo lunes para conocer la respuesta del Govern y las reacciones del Gobierno central. Mientras tanto son varias las hipótesis que se barajan. Desde una respuesta contudente de Rajoy de aplicar el 155 hasta la convocatoria de nuevas elecciones si la CUP decide dejar su apoyo al Govern, ya que este quedaría en minoría.