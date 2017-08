Una ex agente de la CIA recauda dinero para cerrar el Twitter de Trump

La ex agente de la CIA Valerie Plame ha decidido quitarle a Donald Trump su juguete favorito. La semana pasada, Plame anunciaba en un tuit que está recaudando dinero para comprar Twitter y cerrarle la cuenta al presidente de EEUU.

"Si los ejecutivos de Twitter no callan la violencia y el odio de Trump, entonces depende de nosotros", escribía Plame adjuntando un link a la página de crowdfunding gofundme.

If @Twitter executives won’t shut down Trump’s violence and hate, then it's up to us. #BuyTwitter #BanTrump https://t.co/HhbaHSluTx