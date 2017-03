El CEO de Amazon se lo pasa demasiado bien al mando de un robot gigante

Como si fuera Tony Stark en Iron Man 2, el CEO de Amazon Jeff Bezos ha sido ovacionado al aparecer dentro de un robot durante la conferencia anual MARS. El quinto hombre más rico del mundo se presentó en una máquina de cuatro metros de altura que recordaba inevitablemente a Avatar. o, como él mismo dijo, a Sigourney Weaver en Alien.

“Acabo de pilotar un robot impresionante (y enorme) gracias a Hankook Mirae Technology. ¡Excelente!” tuiteó Bezos poco después de la experiencia.

El evento es una charla sobre innovación tecnológica dirigida por Amazon y es exclusiva para sus invitados. Sin embargo, no debieron de haber restricciones a las grabaciones, ya que fueron muchos los que filmaron la escena.

Según las malas lenguas, Bezos llegó a decir algo del estilo “inclináos ante vuestro nuevo rey y señor, metal Jeff”. Pero no hay ninguna grabación que lo confirme.

Creado en Corea del Sur por Hankook Mirae, no es casualidad que el robot Method-2 se parezca tanto al de las grandes producciones de Hollywood. Ha sido diseñado por el artista conceptual Vitaly Bulgarov, que ha trabajado en películas como Transformers 4 y Ghost in the Shell.

No está muy clara la utilidad del robot, ya que su movilidad parece muy limitada. Únicamente se la he visto mover los brazos y dar unos pocos pasos bastante torpes, por lo que ha llegado a ser tachado de engañabobos.

No obstante, esto no ha impedido que Bezos se lo pase como un niño durante la presentación. Y nadie duda de que puede ser un importante germen para el futuro de la robótica.