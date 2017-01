Los Boy Scouts de América empezarán a admitir a niños transgénero

La identidad de género dejará de ser un problema para todo aquel que quiera formar parte de los Boys Scouts de América. Como anunció este lunes la organización, dentro de muy poco permitirán que niños transgénero participen en sus programas de exploración. De este modo, tendrán los mismos derechos que el resto .

Como explicó el director ejecutivo de los Boy Scouts, Michael Surbaugh, a partir de ahora tendrán en cuenta el género que sus padres indiquen al solicitar la entrada de su hijos en la organización y no el que, aparentemente, tengan.

Esta medida supone un avance para la comunidad LGBTI y para el grado de aceptación que tienen en las distintas esferas sociales del país, ya que en Boy Scouts no siempre ha estado todo aceptado. De hecho, a lo largo de los años ha destacado por ser una organización conservadora y, en algunas ocasiones, incluso discriminatoria.

Hasta 2013 no permitieron que hubiesen exploradores homosexuales y hasta 2015 era inadmisible que un líder lo fuera. De hecho, esto último cambió cuando el presidente de la organización de Nueva York despidió a uno de ellos por ser gay. Algo que llevó al fiscal general de la ciudad a abrir una investigación.

Este cambio es, especialmente, importante para un niño de 8 años, Joe Maldonado, que el año pasado fue expulsado de su tropa de Nueva Jersey por ser transgénero. Según dijo un portavoz de los Boy Scouts a The New York Times, no cumplía con los requisitos para formar parte de la organización.

"Me enfadé. Me quedé con una expresión triste, pero no lloré. Estoy más enfandado que triste. Me identifico como un niño. Si yo fuera ellos, dejaría entrar a cada persona del mundo. Lo correcto es hacerlo", dijo Joe a The Record.

Como dijo a The Washington Post la madre de Joe, Kristie Maldonado, la semana pasada había presentado una queja contra los Boy Scouts por discriminación y el lunes la organización anunció la nueva medida. Esto le ha llevado a pensar que su iniciativa desencadenó el cambio de política.

Sin embargo, el portavoz de los Boy Scouts, Effie Delimarkos, dijo que no habían recibido su queja. Según él, el caso de Joe simplemente fue uno de los varios temas que trataron durante las últimas semanas que discutieron sobre la posibilidad de implantar este cambio .

"Nos dimos cuenta de que referirse a los certificados de nacimiento como el punto de referencia ya no es suficiente. Las comunidades y las leyes estatales están interpretando ahora la identidad de género de una forma distinta a como lo hacía la sociedad en el pasado. Y estas nuevas leyes varían mucho de un estado a otro", dijo Surbaugh.

Hubiesen recibido la queja de Maldonado o no, lo que importa es que el caso de Joe tuvo repercusión. Fue discriminado, pero en parte, gracias a él no habrá más niños que pasen por lo mismo en los Boy Scouts. "Estoy muy feliz, pero es como Catch-22" (en referencia a la paradoja que plantea la novela satírica antibelicista del mismo título). "A ningún otro chico le pasará... lo están aceptando todo".

[Vía The Washington Post]