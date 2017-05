Pillaron a un rapero fingiendo volar en jet privado y las redes no pueden parar de reírse

Para participar en el Bow Wow Challenge solo necesitas un par de cosas:

1) Una pizca de imaginación.

2) Muchas ganas de fardar en internet.

Este nuevo reto se basa en la norma no escrita de Instagram de que, gracias al encuadre, la perspectiva o una buena ración de filtros, todos tratamos de mostrar una vida bastante más interesante de la que realmente tenemos.

"Con mi hombre #bowwowchallenge".

Hasta aquí todos de acuerdo, pero ¿de qué va realmente este nuevo challenge y por qué se llama Bow Wow?

Shad Moss, aka Bow Wow, aka Lil Bow Wow, es un rapero (y actor, y productor,y dicho sea de paso, sobrino de Snoop Dog) que el pasado día 8 colgó una foto de un jet privado explicando que se disponía a viajar a Nueva York.

Travel day. NYC press run for Growing Up Hip Hop. Lets gooo. I promise to bring yall the hottest show EVER. May 25th on @wetv Una publicación compartida de Bow wow (@shadmoss) el 8 de May de 2017 a la(s) 6:53 PDT

¿El problema? Pues que era todo una pantomima. Bueno que viajaba a Nueva York no, pero ni el jet ni la foto del jet eran suyas en realidad.

"Diooooos, ¿quién es este tío? ¿es Shad Moss?"

Bow Wow subió aquella fotografía desde un vuelo comercial normal y corriente, alguien le pilló infraganti y la cosa era demasiado jugosa como para no hacer la broma.

#BowWowChallenge Una publicación compartida de TheAmpzShow1 (@theampzshow1) el 10 de May de 2017 a la(s) 11:11 PDT

Simplemente disfrutando de la playa.

#bowwowchallenge got me 😩😭😭😭 Una publicación compartida de Boogie Brown💋 (@junk_jagger) el 10 de May de 2017 a la(s) 11:19 PDT

Yo en el estadio.

Finalmente me arreglé los dientes.

Recuerdo la última vez que vi a Beyoncé en concierto.

I remember the time I saw Beyonce in concert #bowwowchallenge pic.twitter.com/zTDWdiLnzf — fruit rollup (@fashoookayyy) 10 de maig de 2017

Miradme con mi nuevo Lambo.

Un montón de botellas para hoy.

Mike Pence es el verdadero campeón del Bow Wow Challenge.