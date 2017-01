El motivo por el que la gente está borrando Uber para protestar contra Trump

El pasado fin de semana, los taxistas de Nueva York protagonizaron una manifestación en contra de Donald Trump. Después de que se prohibiera a los ciudadanos de siete países musulmanes viajar a Estados Unidos, cientos de taxistas dejaron sus puestos durante una hora para mostrar su disconformidad.

Mientras tanto, Uber anunciaba que eliminaba las tarifas dinámicas en dicho aeropuerto. Por lo tanto, no subiría los precios de la zona a pesar de la demanda de vehículos. Y estalló Twitter.

Surge pricing has been turned off at #JFK Airport. This may result in longer wait times. Please be patient. — Uber NYC (@Uber_NYC) 29 de enero de 2017

Los usuarios no se tomaron la medida excepcional de Uber como un apoyo a sus consumidores, sino como una manera de luchar contra la huelga de taxistas en contra de Donald Trump. Es decir, entendieron que era una manera de apoyar al presidente estadounidense.

De este modo, comenzaron a propagar el hashtag #DeleteUber, con el que personas de todo el globo mostraron cómo eliminaban la app de sus teléfonos móviles y animaban a otros a boicotear a la empresa.

i never used it in NYC for a lot of reasons but they won't see a goddamned penny from me ever again #deleteuber pic.twitter.com/Wh1Yhe5aZa — matt ◉ lubchansky (@Lubchansky) 29 de enero de 2017

Ante el revuelo, desde Uber se disculparon por el tuit en una entrevista a Business Insider. Aquí explicaron que “nuestra decisión no pretendía frustar ninguna protesta. Queríamos decirle a la gente que podía usar Uber para ir al aeropuerto a los precios usuales”.

El propio Travis Kalanick, CEO de la compañía, ha publicado en las redes sociales que Uber apoyará a los empleados afectados por la medida de Trump:

“Estamos trabajando para identificar a estos conductores y darles una compensación especial durante los siguientes tres meses, para ayudarles a compensar algunas de sus afecciones económicas”.

Pero, por más que Uber haya rectificado, el hashtag continuó propagándose y aún hoy siguen viéndose mensajes de gente borrando la app.

De hecho, su competidora Lyft ha aprovechado el momento para donar un millón de dólares a American Civil Liberty Union, una organización que protege a las minorías norteamericanas. Gracias a ello, muchos han optado por “mudarse” a esa aplicación.

Lyft says it is donating $1 million to the ACLU in protest of Trump's refugee order pic.twitter.com/x6qbDu699W — Steve Kornacki (@SteveKornacki) 29 de enero de 2017

La situación parece difícil de saldar para la compañía, ¿conseguirá recuperar su credibilidad?