Trump se relacionó con Putin a través del fundador de la empresa de mercenarios Blackwater

Se ha desvelado otra prueba sobre las posibles conexiones entre el presidente Donald Trump y Rusia: Erik Prince, el fundador de la empresa militar privada, llamada Blackwater, y un ciudadano ruso cercano al presidente Vladimir Putin, que no ha sido identificado, tuvieron una reunión secreta el 11 de enero con el objetivo establecer una vía de comunicación entre Moscú y Trump.

El escenario fue las islas Seychelles, los organizadores de dicho encuentro Emiratos Árabes, y Prince el enviado no oficial del entonces presidente electo de Estados Unidos. Unas evidencias que han revelado funcionarios estadounidenses, árabes y europeos a The Washington Post, junto a otros datos reveladores sobre esta trama.

El encuentro, que tuvo lugar 9 días antes de que Trump se hiciera con la presidencia del país, está siendo analizado por el FBI como parte de su investigación sobre los posibles vínculos que podría haber entre el Kremlin y la victoria del presidente de EEUU en las elecciones de 2016, también según los funcionarios estadounidenses. Sin embargo, el FBI se ha negado a hacer declaraciones al respecto.

A pesar de que no tuvo ningún papel formal durante la campaña de Trump ni durante su proceso de transición, Prince ha sido un gran partidario del líder republicano. Porque, además de ser el hermano de la actual Secretaria de Educación, Betsy DeVos, hizo una donación de 250.000 dólares a su campaña presidencial y a los afiliados de las PACs, comités de acción política.

Sin embargo, por lo que realmente se le conoce es por ser el fundador de Blackwater, empresa acusada de atentar contra los derechos humanos en numerosas ocasiones . Un caso es la guerra de Irak, donde cuatro de sus mercenarios fueron condenados a prisión por matar a sangre fría a civiles que estaban completamente desarmados. También han estado presentes en otros conflictos, como en el ucraniano, donde lucharon en el lado de las fuerzas oficiales.

Con el tiempo, el nombre de la firma se manchó de sangre y a Prince no le quedó otra opción que venderla para que fuese renombrada. En estos momentos, dirige otra empresa, también de seguridad privada con sede en Hong Kong, llamada Frontier Servieces Group.

A pesar de las reveladores declaraciones realizadas por los funcionarios al periódico estadounidense, el gobierno de Trump no ha reconocido la existencia de dicho encuentro. "No tenemos conocimiento de ninguna reunión, y Erik Prince no tuvo ningún papel en la transición", dijo el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer.

Desde el lado del empresario, como manifestó uno de sus portavoces, tampoco se han dado las pruebas como válidas: "Esto es una completa invención. La reunión no tuvo nada que ver con el presidente Trump. ¿Por qué la llamada 'comunidad de inteligencia con pocos recursos' está jugando con la vigilancia de los ciudadanos estadounidenses cuando debería estar capturando terroristas?".

En cuanto al papel de mediador que ha ejercido los Emiratos Árabes en el posible encuentro, se podría deber al interés que tiene por fortalecer sus lazos con Rusia y así aislar a Irán, uno de sus principales enemigos.

[Vía The Washington Post]