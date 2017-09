Los voluntarios que cavan la tierra para buscar los cuerpos de los soldados desaparecidos en combate

Black Tulips

Después de año y medio buscando a su marido, Lesya Shkurko había gastado todas las pistas que podían llevarle a su paradero. Lo único que le quedaba de él eran las particularidades que le definían: tenía una cicatriz en la boca, quemaduras en el 30% de su piel y era un soldado desaparecido en el conflicto armado entre las fuerzas separatistas y las nacionalistas de Ucrania.

Al compartir estos datos con Black Tulips, la organización que rescata cadáveres de combatientes ucranianos atrapados en Donbáss – territorio del bando independentista –, estaba aceptando la posibilidad de que hubiese muerto. Pero eso no impedía que una parte de ella esperara que nunca dieran con él.

Se equivocó.

"Al desenterrarle nos dimos cuenta de que era él. Después tuvimos que llamar a Shkurko para explicarle que nunca volvería a ver a su marido", recuerda a PlayGround el presidente de la organización, Yaroslav Zhylkin.

Los voluntarios que conforman Black Tulips han estado durante más de una década buscando restos de soldados y objetos perdidos durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Aunque desde que el este del país se convirtió en un campo de batalla, su misión ha dejado de tener una carga histórica.

Todo comenzó con una insólita petición del Ministerio de Defensa. Zhylkin explica que a finales de agosto de 2014 la facción separatista se hizo con la colina de Savur-Mohyla al ganar una batalla que mató a decenas de soldados ucranianos. Sus cadáveres habían quedado varados en territorio hostil y para el ejército no había forma de rescatarles sin adentrarse en una tormenta de balas.

Pero para ellos sí.

Desde aquella primera expedición no han dejado de moverse entre montañas de escombros, campos que fueron el frente de una ofensiva y tanques calcinados con un único objetivo: llevar a sus compatriotas a casa.

Mecánicos, maestros, empresarios y arqueólogos son algunas profesiones de unos voluntarios que, por el momento, han localizado y trasladado a un total de 826 cuerpos y restos, detalla Zhylkin. Pero con unas 2.000 personas desaparecidas en Donbáss, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, el final de su trabajo aún está lejos de materializarse. "Son muchos los que aún no tienen noticias de sus allegados. Algunos no quieren creer que, por ejemplo, su hijo falleció. Así que siguen buscándole entre los vivos aunque las pruebas de ADN hayan demostrado que está muerto", sostiene Zhylkin.

"Al desenterrarle nos dimos cuenta de que era él. Después tuvimos que llamar a Shkurko para explicarle que nunca volvería a ver a su marido"

Antes de cruzar la "frontera", negocian con las autoridades de la facción contraria para tener la posibilidad de trabajar en un escenario conciliador. Pero esto no supone ninguna garantía. Las balas que un día rozaron a un voluntario y las minas antipersonas que estuvieron apunto de hacer volar a otros por los aires hacen que el miedo siempre les acompañe. Como asegura Zhylkin, "a pesar de que ningún miembro de Black Tulips ha muerto hasta la fecha, cada día nos jugamos la vida".

Al regresar a territorio ucraniano, entregan el cuerpo a la policía forense para que deposite una prueba de su ADN en una base de datos. En el caso de que coincida con las muestras de otros que han perdido a un familiar, proceden a identificarlo. Después le conceden el entierro que se merece.

Aunque el trabajo de los miembros de Black Tulips no es más que un intento de apaciguar los efectos de una guerra que ha matado a alrededor de 10.000 personas, su Gobierno no les apoya. Así lo denuncia Zhylkin al alegar que después de que le notificaran que no podían afrontar todos los gastos que implica su causa, no recibieron la respuesta que esperaban.

"Cuando nos reunimos con ellos nos dijeron: 'bien hecho muchachos. Definitivamente hay que hacerlo, pero no es nuestro deber'", se resigna. Más tarde, una inesperada promesa de financiación se evaporó cuando los militares se negaron a trabajar con ellos. Esta impasible actitud les ha enseñado a sobrevivir sin su ayuda a base del propio dinero de Zhylkin, donaciones de ONGs y de otros ciudadanos y de una subvención que recibieron en 2016 del Gobierno suizo.

Su papel en el marco del conflicto no es fácil. Pero ni la escasez de recursos, ni los enfrentamientos constantes con la muerte, ni las secuelas de las batallas les detendrán. Porque si sus palas no cruzan la línea de fuego, habrá un incontable número de víctimas que nunca regresarán con los suyos.