Los donantes del MET, “insultados” por las celebs que fumaron en el baño como si nada

En 2017 fumar ya no mola. Lo dicen los anuncios, lo dicen tus padres, y lo dicen los donantes y miembros de la junta del Metropolitan Museum, que se han cabreado muchísimo al ver que varias celebrities, entre ellas Bella Hadid, Marc Jacobs, and Dakota Johnson, estaban fumando en los baños durante la gala de los MET.

El cabreo ha llegado a tal nivel que, según la publicación Page Six, algunos de ellos se han ido a quejar a Anna Wintour, editora de Vogue y presentadora de la gala. "Los miembros de la junta fueron de cabeza a quejarse al equipo de Anna Wintour. ¡Esto es tan irrespetuoso para el museo!", dijo una fuente.

This photo is like taken at a college party except for the fancy dresses #metgala pic.twitter.com/wwiRCjre6x