¿Mobile? ¿Privatización de servicios? Colau sobre las críticas por la izquierda

*Fotografías de Guillem Sartorio

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, abrazó el feminismo de joven, cuando por azar cayó en sus manos una autobiografía de Simone de Beauvoir. E l existencialismo francés la impulsó a estudiar Filosofía, una carrera que compaginó con varios trabajos para pagársela y que no pudo terminar.

"Me quedan 30 créditos de libre elección para acabarla", comenta entre risas. "Tuve que buscarme la vida rápido. Trabajaba y estudiaba y llegó el momento de emanciparme. Intenté mantener los estudios en la medida de lo posible, pero me lié a trabajar y ahí se complicó".

Colau se crió en el barrio barcelonés de El Guinardó, en un hogar de clase obrera. " Mis padres son de la generación del 68. Fueron quienes me inculcaron una visión crítica de la realidad. La época también acompañaba: me tocó vivir la contracultura y el final de la dictadura". Fue una de las caras más visibles de una realidad social que, todavía hoy, sigue existiendo: los desahucios. Ada Colau, activista de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), rechazaba entonces la idea de entrar en política y desafiaba las leyes que permitían que familias enteras fueran expulsadas de sus casas.

"Nuestro trabajo en el Ayuntamiento es un contínuo David contra Goliat"

Nos recibe en el despacho oficial de la alcaldía. Varias fotografías de mujeres en blanco y negro, entre ellas la de la brigadista Marina Ginestá, contrastan con el resto del mobiliario gótico. "Es mi pequeña aportación al despacho. Necesitaba más rostros de mujeres", explica Colau.

En su despacho, el "no oficial" situado en la primera planta cuelga un cartel escrito a mano que reza : "No olvides nunca de dónde vienes". Sus críticos por la izquierda, sin embargo, la acusan de haberlo olvidado y la señalan por no haber cumplido varias promesas electorales. Colau, por su parte, asegura que no se ha institucionalizado, que no ha olvidado de dónde viene y que tiene claro a dónde va. Espera ser reelegida el próximo mandato para poder cumplir la totalidad de su programa electoral.

Estos dos años de mandato parecen haberla curtido. La Colau activista se enfrenta hoy a la Colau alcaldesa, la que tiene que gobernar, cumplir las leyes y enfrentarse al entramado de normativas que dificultan cumplir los objetivos sociales de la agenda marcada por la "nueva política". "Es David contra Goliat", asegura. Un contínuo pulso que avanza despacio, pero que avanza, al final y al cabo. Un pulso contínuo en un Ayuntamiento conformado por siete partidos. El más diverso de la historia de Barcelona y dónde Colau no pensaba que lo iba a tener tan difícil para negociar.

1. Intereses partidistas

Sin tapujos, Colau arremete también contra los intereses de partido.

" Puedo entender que la oposición quiera sacar algo de rédito de los acuerdos, pero lo que no entiendo es el cinismo ni la poca transparencia. Algunos partidos —no todos, tampoco quiero hacer demagogia— en privado te dicen que están totalmente de acuerdo con tus políticas, pero después, en público, dicen todo lo contrario y se inventan cualquier cosa para justificarlo, porque el interés de su partido va por delante y no quieren darte el triunfo de votar una cosa que has propuesto tú. Eso es frustrante, muy frustrante".

La cultura de la política es un juego de tira y afloja. " Hemos tenido que ceder en puntos que no compartimos para conseguir llevar a cabo ayudas sociales. La oposición nos han puesto muy alto el precio para llegar a acuerdos y pactos".

El ejemplo que mejor lo ilustra es el Mobile World Congress o la gestión pública de la T-Mobilitat (el sistema de transporte público). El partido de Colau se mostró desde sus inicios contrario a la celebración de grandes eventos en la ciudad. A día de hoy, las únicas cifras con las que contamos sobre el impacto del Mobile son las proporcionadas por los mismos organizadores. Hablan de 13.000 puestos de trabajo creados durante la celebración del congreso tecnológico. Pero resulta bastante inverosímil que el propio Ayuntamiento no lleve a cabo un estudio propio que recoja el impacto, tanto positivo como negativo, del evento.

Lo mismo ocurre con la T-Mobilitat. Los de BComú proponían una gestión pública del servicio. Ahora argumentan que los 70 millones que habría que pagar de indemnización por no cumplir la licencia de cesión lo hacen inviable. También con su promesa de cerrar el CIE que, en este caso, es competencia del Ministerio de Interior. El Ayuntamiento descubrió que estaba operando sin licencia y ha presentado un recurso para que subsane el error. El Ministerio ha hecho oídos sordos y decenas de migrantes en situación irregular siguen viviendo en su interior.

2. Contra la privatización de los servicios

Además del cierre del CIE, el programa de BComú suscribe la gestión pública de los servicios municipales aunque con excepciones. "No hay que municipalizarlo todo, porque sería una incapacidad de gestión. Pero sí que hay servicios básicos, sobre todo si trata de bienes comunes y de primera necesidad" .

Se refiere, en concreto, al sector del agua y las energías. En España, y de la mano de los "nuevos gobiernos del cambio" se empieza a dar una tendencia de municipalizar los servicios. Una práctica que permitiría abaratar los costes, mejorar la transparencia de las cuentas y evitar las famosas "mordidas", así como los oligopolios de unas pocas empresas que estipulan, bajo su propio beneficio, el coste de la luz o del agua.

"Ahora mismo estamos preparando un equipo de trabajo para crear un operador energético municipal a través de energías renovables. No puede permitirse que unas pocas empresas se lucren mientras hay familias a las que le cortan la luz", asegura Colau. Ayer se aprobó finalmente. Barcelona Energia, el nuevo operador energético municipal.

Comprará y venderá electricidad de fuentes renovables y empezará a operar en verano de 2018. Podrá tener como clientes a 20.000 vecinos de la ciudad. La empresa permitirá al gobierno de Colau autoabastecerse y prescindir de las eléctricas, porque no tendrá que sacar a concurso el suministro del consistorio.

También está sobre la mesa la gestión del agua, cuya licencia caducada en 2019 y está en manos de la empresa Agbar. La externalización del servicio fue declarada como ilegal, pero la empresa ha presentado un recurso. A la espera de lo que decidan los tribunales, el equipo de Gobierno prepara las gestiones para municipalizar el servicio.

Sin embargo, la gestión de la limpieza, el sector que más le cuesta al Ayuntamiento y que emplea a más de 4.000 trabajadores, no entra dentro de los planes de municipalización de Colau. Al menos, en este mandato. Muchos municipios del Vallés, en la periferia de Barcelona, han conseguido gestionar la limpieza desde el Ayuntamiento y el Tribunal de Cuentas publicó un informe sobre el ahorro que conlleva que sea el propio consistorio el que lo gestione.

Además, no solo se trata de ahorro, sino también transparencia. Actualmente la empresa adjudicataria, FCC, está siendo investigada por un supuesto fraude que habría permitido a la empresa embolsarse 800.000 euros. De las cuatro adjudicatarias que se reparten la limpieza y la gestión de residuos de Barcelona, FCC es la que se encarga de la mayor porción. Gestiona cerca del 40% de la factura municipal. La contrata vigente fue adjudicada en 2009 y expira en 2019.

El Ayuntamiento ha denunciado a la empresa y avisa de que "sancionará" en caso de desmotrarse el fraude. "Nos gustaría que las empresas que gestionan esos servicios fueran cooperativas o empresas que salvaguarden los derechos sociales, pero en eso no podemos tener mano", mantiene Colau.

Tampoco estudia la municipalización de SUARA, el servicio de atención domiciliaria que tiene a su cargo unas 3.000 trabajadoras con contratos de interinas que van enlazando año tras año y con sueldos bastante mediocres. "En el caso de SUARA no estudiamos municipalizarlo, pero hemos aumentado en 15 millones el presupuesto para que se mejoren las condiciones de las trabajadoras", explica la alcaldesa.

Con respecto a SUARA, otra de las decisiones que la oposición ha criticado es la designación de Ricardo Fernández Ontiveros como gerente del área de Derechos Sociales. Ontiveros fue uno de los directivos de este servicio cuando pertenecía al partido del PSC y el mayor detractor a la hora de municipalizar el servicio, según denuncia la CUP, partido de la oposición, que ha cargado contra Colau por denunciar que se trata de un casa flagrante de "puertas giratorias".

" Ahora mismo somos incapaces de asumir toda esa gran cantidad de trabajo. La solución que estamos aplicando, al menos a corto plazo, es la de imponer cláusulas a las empresas que se presentan a concurso para asegurar las condiciones dignas de trabajo de los empleados.", concluye. Para conseguir refuerzos y alidados, Colau cuenta con la creación de un nuevo partido.

3. Un Nuevo partido para recuperar la socialdemocracia

A punto de alumbrar un hijo y un nuevo partido, la alcaldesa asegura que no tiene ninguna intención de llegar a la Generalitat. La idea de la nueva formación —que todavía no tiene nombre— es tener a gente afín en las instituciones autonómicas. "Muchas de las políticas sociales que quieren impulsarse escapan de las competencias municipales y tener gente afín en la Generalitat supondría un empujón extra para conseguirlo", dice.

Una de las dificultades que ha planteado la falta de consonancia en las diferentes administraciones es, por ejemplo, la renta complementaria. Se trata de una ayuda de 600 euros que prometió para las familias en situación vulnerable. "Ahora mismo es competencia autonómica. Desde el Ayuntamiento podemos presionar, pero en su mano está que se apruebe", apunta la alcaldesa.

Mantiene que su nuevo proyecto político estará formado por todas aquellas personas que compartan sus "compromisos y objetivos sociales". En esta nueva formación ya está confirmada la entrada de ICV y EUiA, mientras que Podemos mantiene la incertidumbre. "Buscamos dar cabida a personas que no tienen por qué venir del mundo de la política y a todas aquellas formaciones que rehúyan de la vieja política, como fue mi caso", sostiene.

Le preguntamos si Esquerra Republicana y la CUP, dos partidos de izquierdas e independentistas, también cabrían en el proyecto. "Huimos de las siglas y de los protagonismos y sí, ERC y la CUP tendrían cabida", sostiene.

Sobre su posición respecto a la separación de Cataluña de España y la convocatoria de nuevas elecciones, añade: " Ahora mismo, Cataluña vive una situación de bloqueo. El Estado español se niega a dialogar y el gobierno catalán plantea celebrar un nuevo referéndum, pero no explican cómo. Nuestro partido está a favor de celebrar una consulta que permita a los catalanes decidir, pero tiene que ser una consulta pactada con el Estado, a la manera escocesa, donde los resultados sean válidos y reconocidos por la sociedad internacional".

Con el nuevo partido espera que el telón de acero de leyes y lobbies que ha tejido la vieja política acaben, si no desapareciendo, al menos diluyéndose. "Ahora es el el turno de la ciudadanía, la que ha despertado del letargo y de la apatía hacia la política, la que está impulsando nuevas formas de democracia y exigiendo la vuelta de los principios y valores de la socialdemocracia. Es esa gente la que queremos que forme parte del partido y que consiga devolver la confianza a las instutituciones políticas podridas de corrupción", sostiene Colau.

"Son los partidos socialdemócratas los que están enterrando la socialdemocracia viva. Los que abrazan intereses de mercado y neoliberalismos. Ahora es el momento de los ciudadanos y de la nueva política"

La alcaldesa asegura que los principios que defiende son los pilares que, en su día, abanderó la socialdemocracia: " Son los partidos socialdemócratas los que han enterrado viva la socialdemocracia, los principios de sanidad, educación públicas, de derecho a la vivienda y a la vida digna. Los mismos partidos que han abrazado las políticas neoliberales y que están acabando con la utopía que en su día pretendia ser Europa. Una Europa donde gobiernan los mercados y donde la extrema derecha avanza a marchas forzadas.", concluye.

4. Promesas cumplidas, promesas incumplidas

Al margen de partidos, el trabajo real se acumula en el Ayuntamiento. A pocas semanas de cumplirse dos años de mandato, BComú ha conseguido aprobar la moratoria de licencias para nuevos hoteles (PEUAT). El plan —que se aprobó in extremis y con polémica incluida— que pretende frenar la apertura de nuevos hoteles en las zonas más saturadas de turistas en la ciudad, con la intención de conseguir un modelo de turismo sostenible en Barcelona.

Su gobierno también ha sancionado y multado a bancos por desahuciar a familias sin ofrecerles la opción de un alquiler social. También ha reducido la deuda del Ayuntamiento; ha ofrecido ayudas sociales a los menores de 16 años y a familias monoparentales en situación vulnerable; ha aumentado las becas comedor; ha sancionado a los pisos turísticos sin licencia y ha situado la violencia de género como una prioridad de la agenda política.

Pero, pese a las batallas ganadas y a unos presupuestos que han sido aprobados en último recurso y de forma sistemática sin el apoyo de la oposición, a BComú le quedan muchas promesas por cumplir. Entre ellas, la gestión directa de bienes de primera necesidad: como el agua o las energías, o la regulación de los casi 30.000 trabajadores del Ayuntamiento.

Para alguien que viene de los movimientos sociales y que nunca ha formado parte del sistema de partidos ni de la vieja política, tener que adaptarse a la vara de mando de una ciudad como Barcelona puede ser un duro golpe de realidad y un ejercicio contínuo de autocrítica.

Colau reconoce que ha tenido que aprender las estrategias políticas y a acercarse a algunos partidos que en su día tildó de "mafia" para que las cosas se hagan. " Somos el Ayuntamiento más diverso de la historia de Barcelona, con siete partidos en total. Para poder aprobar muchos proyectos tenemos que pactar con dos o más partidos. Llega un momento en el que tienes que tragarte el orgullo -y ceder en muchos puntos para cumplir nuestro programa electoral.", sentencia.

Según la alcaldesa, la frustración ha sido una constante desde que asumió el liderazgo de la ciudad con un partido en minoría (BComú tiene 11 de los 41 concejales): "He sentido frustración en muchas ocasiones porque sí veo que hay voluntad para cambiar las cosas pero no tan rápido como querríamos", argumenta. "Y más, en un año en el que ha habido tres elecciones y en el que las formaciones están en permanente campaña electoral".

5. Machismo y paternalismo en las instituciones y en las empresas

En el inicio del mandato la CUP y BComú acordaron municipalizar los servicios de PIAT y SARA, destinados a la atención de mujeres víctimas de la violencia de género. También porque la desigualdad de género es una de las principales batallas de Colau. Ella misma admite que, después de casi dos años como alcaldesa sigue enfrentándose a machismos y paternalismos.

"Las instituciones políticas y los cargos empresariales siguen estando ocupados en su mayoría por hombres. El paternalismo y los micromachismos siguen estando presentes, en la política y en la calle"

Son pocas las mujeres con cargos públicos que han dado voz a este tipo de violencia. La última en denunciarlo ha sido Teresa Rodríguez, diputada de Podemos.

"Las instituciones siguen copadas por hombres y los altos cargos de las empresas más todavía. He visto cómo se han sentido incómodos con mi presencia, como han evitado entablar conversaciones conmigo o cómo se repiten los paternalismos. Si yo, siendo alcaldesa lo sufro, imagina las miles de mujeres anónimas. Mi deber y mi responsabilidad es dar voz a un problema tan grave como la violencia de género y los feminicidios", sentencia Colau.

Embarazada, Colau acaricia su barriga en algunos momentos de la entrevista. Este será su segundo hijo. Desde que entró en el Ayuntamiento todo lo que envuelve a la alcaldesa es mediático, incluida su maternidad. Se muestra un tanto cansada ante las contínuas insinuaciones que dan por sentado que se cogerá los cuatro meses de baja. "Pediré el permiso de maternidad y me tomaré el tiempo que sea necesario para cuidar de mi hijo, pero creo que estoy en mi derecho de decidir el tiempo que quiera tomarme y de cuando quiera volver a trabajar", explica.

Sea cómo sea, a Colau el quedan dos años más para demostrar su principal compromiso: que este es el siglo de las ciudades y que es en la esfera de lo local donde se gestan los grandes cambios. De momento, tendremos que esperar un poco más para verlo.