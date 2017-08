La Audiencia de Granada dictamina que Juana Rivas debe devolver a sus hijos al padre

Juana Rivas, la madre que se encuentra en paradero desconocido desde el 26 julio, tenía que presentarse ayer en los juzgados de Granada. No lo hizo. Tampoco se presentó el día 26 a la cita que tenía para que entregara a sus hijos a su expareja, que cumplió tres meses de prisión por malos tratos y sobre el que actualmente pesa una denuncia de violencia de género.

En su lugar, la mujer se desvaneció llevándose con ella a los dos hijos de la pareja. Aseguró que bajo ningún concepto le entregaría a los menores a un "terrorista maltratador" y presentó una petición para evitar que su expareja, Francesco Arcuri, tuviese a los menores bajo su costudia.

Las cosas se han torcido enormemente para Juana. Pese al gran apoyo de la sociedad, su no comparecencia en los juzgados le ha costado una orden de búsqueda y captura, dictada ayer por los magistrados granadinos y ahora la suspensión de la petición de Rivas para no tener que entregar a sus hijos. La Audiencia de Granada ha dictaminado que Rivas entregue a sus hijos al padre y además ha denegado la petición de la madre contra la que ya no cabe recurso y que era la última baza que le quedaba a Rivas.