Asesinan a más de 70 personas en un atentado terrorista en Irak

Buenos días, estás son las noticias que marcarán la jornada de este viernes:

Una explosión ha ocurrido a primera hora de la mañana en el metro de Londres. El incidente tuvo lugar en un vagón en el que explotó un artefacto oculto en un cubo de pintura dentro de una bolsa de supermercado. La estación de Parsons Green ha sido acordonada y hay varias personas heridas con quemaduras. Las fotos del artefacto muestran varios cables que sobresalen del cubo por lo que podría tratarse de un explosivo de fabricación casera. La policía ha confirmado que se trata de un atentado.

Work colleague was on district line train at Parsons Green when bag exploded #london pic.twitter.com/1yXOsFVAJ1