Arrestan a un conocido youtuber por pedir vídeos sexuales a sus fans menores de edad

@AJimagines/Twitter

Austin Jones, un cantante que cuenta con más de 500.000 suscriptores en YouTube, ha sido arrestado por presuntos cargos de pornografía infantil.

Al parecer, el youtuber de 24 años pedía a sus admiradoras que le enviaran vídeos sexualmente explícitos. El problema es que la gran mayoría era menor de edad, ya que su público potencial tiene una media de 14 años.

Según informa The Hollywood Reporter, el cantante apareció el martes en un Tribunal Federal de Chicago vestido con ropa de cárcel naranja y esposas en los tobillos. Delante del juez, el youtuber reconoció los cargos por los que se le imputaba. Si la sentencia se corrobora, podría enfrentarse a un mínimo de 15 años de prisión.

La audiencia tendrá que decidir hoy si se le otorga una fianza para que no tenga que pasar toda la condena entre rejas. Sin embargo, los fiscales han dicho que se opondrán a su liberación hasta que la investigación arroje nuevos resultados. En el juicio, Austin Jones no contaba con su propio abogado, por lo que no hará declaraciones hasta que cuente con uno.

Se trataría de un castigo ejemplar para una polémica que ha surgido en multitud de ocasiones desde que nacieran las estrellas de internet.