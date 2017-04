Acaban de elegir a Arabia Saudí miembro de la Comisión de Derechos de las Mujeres de la ONU

En Arabia Saudí las mujeres tienen prohibido bajo cualquier condición tener pasaporte, casarse o acceder a una formación superior sin el consentimiento de un "guardián" masculino, según denuncia Human Rights Watch, y tampoco les está permitido conducir. Pero, aun así, el país islámico ultraconservador ha sido elegido miembro de la Comisión de Derechos de las Mujeres de las Naciones Unidas.

Esto significa que pasará a ser uno de los 45 países que trabajan por "promover los derechos de las mujeres, documentar la realidad de las de todo el mundo y formular estándares globales sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer", de acuerdo con el sitio web de la comisión.

Se trata de unos derechos y unos valores inexistentes en la realidad de Arabia Saudí, por lo que su elección ha avivado la indignación entre grupos de derechos humanos. Uno de ellos es UN Watch, con sede en Ginebra, que alegó que es país islámico es "el régimen más misógino del mundo".

"Elegir a Arabia Saudí para proteger los derechos de las mujeres es como convertir a un priómano en jefe de bomberos de una ciudad. Este es un día negro para los derechos de las mujeres y para todos los derechos humanos. Es absurdo y moralmente reprobable", dijo el director ejecutivo de UN Watch, Hillel Neuer.

Sin embargo, las principales indignadas son las mujeres saudíes que viven el día a día de la desigualdad de género. "Ojalá pudiera encontrar las palabras para expresar cómo me siento. Soy saudí y esto es como una traición", escribió en Twitter la mujer que se describe en la red social como alumna de un doctorado de derechos humanos en Australia.

Como afirmó la Comisión de Derechos de la Mujer de las Naciones Unidas en un comunicado, Arabia Saudí tendrá presencia en ésta desde 2018 hasta 2022 . Un periodo en el cual el país en el que no se respetan los derechos de las mujeres, pasará a incidir en la vida de las de todo el mundo. Aunque sea se forma muy sutil.

Esta elección se ha producido gracias a todos los países que le votaron en secreto, de los cuales al menos cinco pertenecen a la Unión Europea (UE), de acuerdo con Neuer.

Sin embargo, no todos llevaron su apoyo a Arabia Saudí en secreto. La que un día fue administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, celebró la elección del país ultraconservador basándose en que "es importante apoyar a aquellos países que están trabajando para el cambio de las mujeres. Las cosas están cambiando, pero lentamente".

Ahora, toca esperar si realmente el cambio está por venir en Arabia Saudí o si solo viviremos un retroceso en instituciones internacionales que defienden los derechos de las mujeres de todo el mundo.