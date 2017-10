Arabia Saudí promete deshacerse del radicalismo y volver al "Islam moderado"

Getty

El príncipe heredero, Mohammed bin Salman, esgrimió ayer unas declaraciones que en un futuro podrían dar un vuelco a la realidad de Arabia Saudí. En la Conferencia de Inversión Futura en Riad anunció que el país volverá a regirse por un "Islam moderado" para crear una sociedad abierta que atraiga a más inversores. "Estamos volviendo a lo que éramos antes: un país que se rige por el Islam moderado y que está abierto a todas las religiones y al mundo", dijo ante unos 2.500 inversores.

También se comprometió a acabar con el islamismo radical que lleva demasiados años condicionando el día a día de las mujeres del reino del Golfo Pérsico. "Vamos a erradicar los restos del extremismo muy pronto...". Más tarde, reconoció en una entrevista con The Guardian que, durante los últimos 30 años, la doctrina ultracosnervadora en la que se ha basado el funcionamiento del país había sido "anormal". "Lo que ha sucedido en los últimos 30 años no representa a Arabia Saudí. Lo que ha sucedido en la región en los últimos 30 años no es Oriente Medio. Después de la revolución iraní en 1979, la gente quiso copiar ese modelo en diferentes países, uno de ellos fue Arabia Saudí. No supimos lidiar con eso. Y el problema se extendió por todas partes. Ahora es el momento de deshacerse de ello".

Después de haber desafiado al clero con una batería de reformas económicas y culturales, incluyendo el anuncio de que por fin las mujeres podrán conducir, con estos comentarios se ha vuelto a oponer claramente a las figuras eclesiásticas poderosas y ultraconservadoras del reino.

Más allá de estos "enfrentamientos", el punto más relevante anunciado ayer fue su intención de apostar por un proyecto de innovación, que necesitará una financiación de 425 mil millones de euros. Será una megaciudad llamada NEOM, se abastecerá al 100% de energía renovable y las directrices por las que se regirá serán completamente distintas a las del resto del país. "Vamos a construir algo más grande que la Gran Muralla China, pero con placas solares. Va a haber más robots que personas", aseguró.

El territorio situado junto a las fronteras de Egipto y Jordania será el escenario de un lugar de progreso que pretende construir un centro de investigación y tecnología de vanguardia de distintas industrias. El reflejo de lo que se desea para todas las futuras ciudades saudíes. "Este será un lugar para los soñadores del mundo", dijo en la conferencia.

La innovación no será lo único que convertirá a NOEM en una realidad insólita. A pesar de que las reformas de Mohammed bin Salman ya expresaron el deseo de que las mujeres saudíes se involucren más en la esfera laboral, allí gozarán de muchos derechos que les han sido privados hasta ahora. Serán libres. En un vídeo promocional se aprecia como algunas corren con sujetadores de deporte, trabajan junto a otros hombres en laboratorios de I+D y lucen hiyabs por elección propia.

El hecho de que aún no se haya anunciado la intención de dejar de considerarlas menores de edad o de no otorgarles los mismos derechos que a los hombres, ponen en duda que la promesa de basarse en un "Islam moderado" las libre de la sumisión. Por el momento, solo parece ser una premisa con la que se pretende impulsar la economía.