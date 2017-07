Arabia Saudí ha detenido a la joven que salió a la calle en minifalda

La han detenido por un trozo de tela. Por no taparse lo suficiente. Por pasear vestida como quería y grabarlo en un vídeo en una calle de Arabia Saudí.

Ayer conocíamos que la modelo Khulood estaba siendo investigada por las autoridades sauditas por haber subido a Snapchat un vídeo en el que paseaba por la ciudad de Ushayqir en minifalda. Hoy ya sabemos que la policía de Riad la ha arrestado.

Según la orden de arresto, publicada en el Twitter de la policía, su delito es haber "depreciado y violado las enseñanzas del islam".

There's an arrest warrant. I refrain from commenting, because of course, this is all very logical. #مطلوب_محاكمه_مودل_خلود pic.twitter.com/UEIToEdgxw