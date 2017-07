40 años de cárcel por apuñalar 119 veces a una mujer trans

Él es un exmarine de 21 años.

Ella era una mujer de 25 de Biloxi (Misisipi) ciudad en la que se encontraron después de dos meses chateando en una aplicación de citas.

Allí, en la habitación de un hotel, Dwanya Hickerson le asestó 119 puñaladas a Dee Whigham cuando ella le explicó, después de tener sexo, que era transexual.

" I lost it, I lost it" (me he vuelto loco), declaró el asesino al ser preguntado por lo que sucedió. Dijo que no recordaba casi nada.

Sucedió en julio de 2016, según contó la televisión local WLOX. La semana pasada, una Corte de Michigan condenó al hombre a 40 años de cárcel por asesinato y a 15 años más de servicios comunitarios por haberle robado el bolso y el teléfono móvil a su víctima.

Whigham evitó la pena de muerte, vigente en Misisipi.

Los 40 años de cárcel son pocos para Vickie Blackney Whigham, madre de la víctima: "La decisión es una bofetada en la cara. Él podrá ver a su familia y yo no tendré esa oportunidad con mi hija".